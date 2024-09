Stark uppgörelse med en skamlig historia

Danska ”De ostyriga” genomsyras av en tyst vrede

Uppdaterad 2023-10-03 | Publicerad 2023-09-14

De ostyriga

Regi Malou Reymann, med Emilie Kroyer Koppel, Jessica Dinnage, Lene Maria Christensen, Amalie Drud Abildgaard, Danica Curcic, Anders Heinrichsen.

FILMRECENSION. I 30-talsskildringen ”De ostyriga” tar Malou Reymann med oss till den skenbart idylliska ön Sprogø, där kvinnor som inte rättade in sig i ledet förlorade rätten till sina egna liv och kroppar.

DRAMA. Det är tidigt 30-tal i ett Köpenhamn där jazzklubbar har öppnat och förändringens vindar blåser, och 17-åriga Maren (Emilie Kroyer Koppel), den trotsiga äldsta dottern i en fattig Köpenhamnsfamilj, vill ta för sig av livet.

Men barnavårdsnämnden noterar hennes lösdriveri och osedliga leverne, och skickar henne till kvinnoanstalten på ön Sprogø. En plats där de sinnesslöa och promiskuösa, och andra som inte rättade in sig i ledet, ända in på 60-talet levde och arbetade under familjeliknande men kuvade förhållanden, och i många fall tvångssteriliserades för att förskona samhället från oönskade graviditeter.

expand-left helskärm ”De ostyriga”.

Skamligt kapitel i dansk historia

Föreståndarinnan fröken Nielsen (Lene Maria Christense) parar ihop nykomlingen med den redan indoktrinerade Sørine (Jessica Dinnage), som har varit på Sprogø i många år, sedan hennes dotter togs ifrån henne, och har blivit itutad att lydighet ger frihet.

Långsamt byggs en vänskap och ett systerskap upp, men det blir inte Sørine som påverkar Maren, utan tvärtom. Och det får konsekvenser för dem båda.

En mycket välgjord och stark uppgörelse med ett skamligt kapitel dansk historia, genomsyrad av en tyst men tydlig vrede över institutionaliserad misogyni, stulna barn och stulna kroppar.

Visas på bio, från den 15 september.

