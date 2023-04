Hedda Stiernstedt: Det var inte en så jättelycklig tid

Skådespelaren om Netflix-komedin ”One more time”, kändisskapet och ”stjärtlappen”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

Hedda Stiernstedt, 35, spelar både 40- och 18-åring i nya Netflix-komedin ”One more time”, premiär i dag.

Regissören Jonatan Etzler tycker att hon verkligen har komisk talang. Hedda håller inte med.

– Det är nyttigt för skådespelarhjärnan att utsätta sig för olika grejer. Men jag känner att jag är ute på djupt vatten när jag gör komedi, säger hon.

Vi utomstående kan ju vara glada för att Hedda Stiernstedt gärna utmanar sig själv och faktiskt gör komiska roller, trots att hon är onödigt självkritisk när det gäller förmågan att göra dem.

Vi i publiken vet ju att hon har fel, där…

Vi har sett det i bland annat senaste Jönssonligan-filmen och i Mårten Klingbergs dramakomedi ”Min pappa Marianne”, där hon spelar mot Rolf Lassgård, Lena Endre och Klas Wiljergård. En film som med mycket humor tacklar ett seriöst ämne, hur pappan, en präst, till hennes rollfigur egentligen mer känner sig som en kvinna.

helskärm Hedda Stiernstedt.

”One more time” är något helt annat. En komedi om 40-åriga Amelia som genom sådant vi kan kalla filmmagi plötsligt vaknar upp på sin 18-årsdag. Nu får hon chansen att ändra på saker som gick lite snett den gången. Allt från fyllefester till vänskaps- och kärleksförhållanden. Problemet är att den dagen bara börjar om gång på gång. Ungefär som filmklassikern ”Måndag hela veckan” (1993) med Bill Murray och Andie MacDowell. En film man för övrigt refererar till i ”One more time”.

helskärm Hedda Stiernstedt i ”One More Time”.

Ett av de inslag som driver filmen framåt är hur Amelia ska komma ur denna tidsloop och få återvända till sitt nuvarande jag.

”Nostalgi om det tidiga 00-talet”

Hedda gör intervjuer tillsammans med regissören Jonatan Etzler, 35, och jag frågar hur allt började kring ”One more time”.

helskärm Jonatan Etzler.

– Hedda hörde av sig, hon hade sett mina kortfilmer och hon var redan med i projektet. Jag tyckte det lät jätteroligt att göra nostalgi om det tidiga 00-talet, säger Jonatan.

En av de filmer som Hedda hade sett var förstås ”Get ready with me” (2019), för vilken Jonatan vann en studentfilms-Oscar.

– När produktionsbolaget hörde av sig till mig om ”One more time” var det en tv-serie, men när de sedan sålde in idén till Netflix ville de hellre göra en långfilm. Jag tyckte Jonatans kortfilmer hade lite av en absurd stämning, det ville jag få in lite av, säger Hedda.

Jag frågar dem vem Amelia är, i deras ögon.

– Filmen är lite av en coming-of-age-film. Det handlar om en 40-åring som inte riktigt har mognat, säger Jonatan.

– Ja, det är en klassisk coming-of-age-historia om en person som behöver lära sig nå't och gör det mot slutet av filmen, säger Hedda.

helskärm Vanna Rosenberg som Lena och Per Fritzell som Sten i ”One More Time”.

”Tänkte på husvagnspappan i Galenskaparna & After Shave”

Några likheter med dig själv?

– Hon är inte svinsympatisk. Så förhoppningsvis inte, jag hoppas jag är lite klokare och snällare, säger Hedda.

Där dygnet i ”Måndag hela veckan” hela tiden börjar om med att Bill Murray väcks på klockradion av Sonny & Cher-låten ”I got you babe”, startar Amelias dag om och om igen på ett helt annat sätt:

– Det är kul att hennes föräldrar (Vanna Rosenberg, Per Fritzell) startar varje morgon med den här väldigt käcka ”Ja, må han leva”-sången. De är väldigt fina och snälla ihop, Vanna och Per. Jag funderade över vem som kunde vara den allra snällaste pappan och tänkte på husvagnspappan i Galenskaparna & After Shave. Det var jättekul att Per ville vara med, säger Jonatan.

helskärm Hedda Stiernstedt.

Genombrottet i ”Vår tid är nu”

Hedda Stiernstedt fick, som väl de flesta minns, sitt stora genombrott med SVT-serien ”Vår tid är nu”. Familjekrönikan var den populäraste svenska dramaserien på åratal när den visades 2017–2020.

– Det var otroligt intensivt när den först visades. Det var allra mest påtagligt när jag var någonstans med Charlie. (Charlie Gustafsson spelade Calle som från och till var ihop med Heddas rollfigur Nina i serien)

– Sedan lugnade det ned sig. Allt går i vågor, inget är konstant. Men nu märker jag att serien går i repris (på SVT på eftermiddagar). Nu börjar folk stanna mig på gatan igen.

Det finns kändisar som klagar över kändisskapets baksidor. Det gör inte Hedda.

– När folk kommer fram och säger något… det är väl bara att säga ”tack så mycket, kul att du tittar”. Jag tycker det är självvalt på nåt sätt, du kan undvika… så fort det står nånting i tidningen, har folk ofta delat med sig av det själva. Om jag inte vill berätta om mitt bröllop, kan jag strunta i att berätta om det. Då kanske tidningen skriver ”hon har hemlighållit det”, men jag har bara valt att inte ha en presskonferens (skratt) utan bara leva mitt liv som vanligt. (Hedda är gift med Alexis Almström, regissör till bland annat filmen ”Vinterviken” och tv-serien ”Top dog”)

– Jag tycker man ska vara ödmjuk för att några orkar titta på det man gör och glad att man får göra det man älskar att göra och kan leva på det.

helskärm Hedda Stiernstedt.

Extrema kläderna: ”Stjärtlapp”

Att färdas tillbaka i tiden, tillbaka till 18-årsåldern, tycker Hedda var kul, inte minst när det gällde hur hon ser ut i filmen.

– Kostymörens måttstock var att om jag tyckte det var snyggt, så tog vi bort det. Då var det för trendigt för Amelia. Det var kul för det kändes som att kläderna blev mindre och mindre och mer extrema, som att det till sist bara återstod en stjärtlapp (skratt).

Sin egen tid på gymnasiet tycker hon var sådär.

– Jag var väl som vilken 17-18-åring som helst och känner igen mig från filmen i det där att upptäcka grejer och gå på fester. Men jag tycker inte det var en så jättelycklig tid, jag blev gladare efter gymnasiet.

– Det är en kort tid i livet och jag tror inte det är så lätt att vara tonåring, särskilt inte för tjejer. Då i början av 2000-talet var inte klimathotet så närvarande, men å andra sidan fanns ju patriarkatet. Eller… det finns ju fortfarande kvar.

helskärm Maxwell Cunningham som Max, Hedda Stiernstedt som Amelia och Elinor Silfversparre Fahlén som Moa i ”One More Time”.

Ingen ”Young royals”-succé

Vad har ni för förväntningar nu när filmen har premiär runt hela världen på Netflix?

– Det är kul att filmen når mycket mer folk än om den gått på bio. Det är en underhållande film man kan se med familjen, med kompisar eller när man är lite bakis. Hela världen är ju lite bakis, så det kommer rätt i tiden, säger Jonatan.

Hedda Stiernstedt tror inte det blir samma uppståndelse som det blivit för Edvin Ryding, 20, och Omar Rudberg, 24, som fått fans över hela världen genom Netflix-serien ”Young Royals”.

– De vaknade upp en dag och livet var markant annorlunda. Jag var på resa med dem i Berlin, vi var på en middagsfest, och deras fans är som detektiver som snokar rätt på var de är. Jag tror jag är för gammal för att det ska hända mig (skratt).

helskärm Hedda Stiernstedt.

Hedda Stiernstedt om…

... kommande roller:

– Tv-serien om Börje Salming (spelad av Valter Skarsgård) kommer väl om ett år, kanske. Jag spelar Margitta, hans första fru. I och med att inte så många har någon stark bild av henne, är jag lite friare i min tolkning. Samtidigt har man ett stort ansvar när man tolkar en människas liv och hon är ju inte en offentlig person.

– Jag var ju med hela tiden i Kanada när Börje var där mot slutet. Det är fruktansvärt det som hänt. Känsloladdat på alla sätt och vis. Familjen har varit jättevarma mot oss som gjort serien, jag är så glad åt att ha fått lära känna dem.

– Sedan har jag spelat in en dansk thrillerfilm (”Den grænseløse”) och en svensk tv-serie (”Sanningen”). Just nu håller jag på att lära mig spela gitarr, inför mitt kommande projekt. Vad det är, är än så länge hemligt.