Efter nya tester: James Cameron medger att dörren i Titanic borde varit mindre

Ger svar på snackisen

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

Kunde både Jack och Rose överlevt i slutet av ”Titanic”?

En av de största filmsnackisarna någonsin tycks ha fått ett svar efter nya tester som regissören James Cameron genomfört.

– Utifrån vad vi vet i dag hade jag gjort flotten mindre, så att det inte fanns några tvivel, säger han.

Jack, spelad av Leonardo DiCaprio, offrar sitt liv i slutet av ”Titanic” för att Kate Winslets karaktär Rose ska överleva.

Efter att skeppet förlist använder de en dörr som flotte, men Jack fryser ihjäl i det iskalla vattnet eftersom han låter Rose ligga på den ensam.

Sedan filmen släpptes 1997 har scenen blivit omdiskuterad eftersom många anser att de båda hade fått plats på den, till synes, stora dörren.

Nu har regissören James Cameron, 68, genomfört tester för att gå till botten med mysteriet, rapporterar Entertainment Weekly.

Så skulle de gjort för att överleva

Så hade Jack kunnat överleva?

Svaret är ja – men troligen inte.

Att båda skulle ligga på dörren hade inte varit ett bra alternativ, visar studien. Anledningen är att det hade blivit för obalanserat och de hade darrat mindre.

Deras bästa chans hade i stället varit om båda använt flotten för att hålla sina överkroppar helt över vattenytan, och benen under.

helskärm James Cameron.

– Jag lärde mig något intressant här, vilket är att när du darrar och skakar under vatten, så för det bort värmen snabbt. Men när du gör det i luften över vattenytan så funkar det till din fördel, säger James Cameron i National Geographic-specialen ”Titanic: 25 Years Later With James Cameron” enligt Entertainment Weekly.

Forskarna slår helt enkelt fast att Jack hade kunnat klara sig till dess att livbåten kom till parets räddning.

Ändringen – om filmen gjort i dag

James Cameron påpekar dock att Jack och Rose inte hade någon omfattande kunskap om kroppens nedkylningsprocess.

Han försvarar också slutet med att det passade DiCaprios karaktär.

– Jacks överlevnad hade kunnat komma på bekostnad av hennes liv, och det fanns en viss ridderlighet bland män på den här tiden. Lägg därtill hans individuella karaktär – han är kär i henne, en storskalig kärlek som är självuppoffrande – jag tänker att hans tankeprocess var: ”Jag kommer inte göra någonting för att äventyra hennes säkerhet”, och det passar hans karaktär till hundra procent, säger han.

Trots det erkänner han att slutet hade sett lite annorlunda ut om filmen gjorts om i dag.

– Utifrån vad vi vet i dag hade jag gjort flotten mindre, så att det inte fanns några tvivel, säger han.