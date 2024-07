Isabelle Huppert till Göteborgs filmfestival

Publicerad 2024-01-24

Isabelle Huppert kommer till Göteborg.

Den franska skådespelaren Isabelle Huppert gästar Göteborgs filmfestival.

Hon är aktuell som huvudrollsinnehavare i ”Elise Girards Sidonie in Japan” som får Sverigepremiär på festivalen.

Huppert är känd för filmer som ”Pianisten”, ”Elle” och ”Ceremonin”. Jonas Holmberg, konstnärlig ledare på festivalen, kallar henne en av vår tids främsta skådespelare.

”Hennes precisa skådespeleri kan vara djupgående psykologiskt, stramt intellektuellt eller stiliserat och expressivt. Det är inte utan orsak hon är så djupt beundrad av andra skådespelare, säger han i ett pressmeddelande.

Huppert gästspelade i höstas på Dramaten i Stockholm med monologen ”Mary said what she said”.

Festivalen pågår 26 januari till 4 februari.