Plastig uppföljare helt utan liv och charm

”Godzilla x Kong: the new empire” blir pinsam efter ”Godzilla minus one”

Publicerad 2024-03-29

expand-left helskärm ”Godzilla x Kong: the new empire”

Godzilla x Kong: the new empire

Regi Adam Wingard, med Rebecca Hall, Kaylee Hottle, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Alex Ferns, Fala Chen

FILMRECENSION. Godzilla, King Kong och mänskligheten ställs mot nya hot – och nya titaner.

MONSTERACTION. "Godzilla x Kong: the new empire": den 38:e filmen i Godzilla-franchisen och den 13:e i King Kong-diton. Den femte i det som går under namnet Monsterverse, ett universum som hade varit lättare att engagera sig i om "Kong: Skull Island", "Godzilla: King of the monsters" och "Godzilla vs. Kong" hållit samma klass som Gareth Edwards inledande "Godzilla" från 2014.

I den fanns fortfarande ett mörker som påminde om hur Godzilla från första början uppstod, och filmen utgick dessutom effektivt från det färskare trauma som var Fukushima-olyckan 2011. Där fanns också själ och lite av den joker-känsla som funnits i många av de japanska monsterfilmerna, där en halvbakad Godzilla mycket väl kan dyka upp och se ut som en virkad muräna, eller minitvillingälvor sjunga märkliga sånger för att påskynda kläckningsprocessen av mäktiga insektsgudars ägg.

Tyvärr finns inte ett spår av det oväntade eller levande kvar i Monsterverse. Att den förra filmen, "Godzilla vs. Kong", trots allt blev en sådan enorm succé och dessutom fick mer än hyfsad kritik är inte konstigt: den kom i samband med att biograferna på allvar öppnade upp efter pandemin. Det var storslaget! Det lät! Det var BIO. Den neonsprakande kampen mellan Godzilla och Mechagodzilla mot slutet var också utan tvekan underhållande, snygg och mäktig på riktigt, men bra som helhet var det inte.

expand-left helskärm Kaylee Hottle och Rebecca Hall i ”Godzilla x Kong: the new empire”.

Ändå är "Godzilla x Kong: the new empire" ett nerköp. Godzilla, Kong och mänskligheten i stort ställs mot nya hot, och resultatet är plastigt personlighetslöst – och ser ut precis som de flesta andra filmer som bygger på att specialeffekter ryker ihop i miljöer som ser ut som trippiga sammetsaffischer.

Halvroliga sidekicks, scener som gör de insatta fansen glada, ett generiskt pampigt soundtrack som varvas med låtar som ska ge edge, actionscener som håller på och håller på. Det följer mallen, men saknar helt det hjärta och den charm som ändå gör mycket annat av samma slag uthärdligt att titta på. Efter att japanerna bara förra året visade var skåpet ska stå med den betydligt billigare men våldsamt mycket bättre "Godzilla minus one" är nivåskillnaden pinsam på gränsen till sorglig.



Visas på bio.

expand-left helskärm ”Mothra vs. Godzilla”

