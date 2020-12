Julklassikern ”Ensam hemma” fyller 30 år

Publicerad: 20 december 2020 kl. 14.46

Uppdaterad: 20 december 2020 kl. 15.07

Foto: AP Macaulay Culkin gjorde en kritikerrosad rollinsats som Kevin i ”Ensam hemma”. Här med Joe Pesci, som spelar en av skurkarna i filmen.

December 1990. Lech Walesa väljs till president i Polen, Slovenien bryter sig loss från Jugoslavien och Kurt Olsson håller i årets julkalender på tv.

Samtidigt har en film premiär som skulle krossa kassarekorden och bli en långlivad julfavorit.

Grattis ”Ensam hemma”, 30 år.

Under några jular gick inte traditionen att rucka på. Dagen före julafton skulle jag och min bror se ”Ensam hemma”. Att se en tioårig Macaulay Culkin misshandla två stackars inbrottstjuvar var lika mycket jul som pepparkakor och aracuan i djungeln. Vi var trogna lille Kevin ända tills den dag då ”Ensam hemma” började glida bort i periferin. Chevy Chase var ju ändå roligare i ”Ett päron till farsa firar jul”... och en dag bor man inte kvar i föräldrahemmet och julfirandet börjar se annorlunda ut.

Nu är Culkin 40 år. Vilket absurt nog måste innebära att jag och min bror är... hmmm...

Skulle ha regisserat annan julfilm

Allt började med en lista. Regissören och manusförfattaren John Hughes, en av 1980-talets ikoner tack vare ungdomsfilmer som ”Breakfast club”, ”Pretty in pink” och ”Fira med Ferris”, skulle åka på semester. För att vara säker på att inte glömma något, satte han sig och började skriva en kom-ihåg-lista. Vad får man inte glömma? ”Barnen”, tänkte Hughes och måste ha skrattat till. Men vad skulle egentligen hända om han faktiskt glömde sin tioårige son hemma? var nästa tanke. Vad skulle pojken ta sig till?

Hur det blev med semesterresan vet jag inte, för Hughes började i stället arbeta och skrev åtta sidor med anteckningar som ett första utkast till en berättelse. Man skulle kunna tacka Chevy Chase för att Hughes hittade rätt regissör. Chris Columbus skulle ha regisserat ”Ett päron till farsa firade jul” men lämnade projektet eftersom han inte kom överens med Chase. Han gick alltså från en julfilm till en annan. Columbus tog också en titt på manuset och bidrog med något som skulle bli viktigt i filmen: hjärta och känsla.

Foto: AP En av många klassiska scener från ”Ensam hemma”, när Kevin har upptäckt att han är just det – ensam hemma.

Foto: 20TH CENTURY FOX I ”Ensam hemma 2” dyker både Kevin och tjuvarna upp igen – denna gång i New York.

”Ensam hemma” balanserar två känslolägen som inte är lätta att förena, men filmen lyckas till stor del. Här finns gapig och brutal humor där Kevins sadistiska behandling av inbrottstjuvarna blir till slapstick av den sort vi brukade se i gamla tecknade pärlor, som ”Tom & Jerry”. Men berättelsen tar också ensamhet på allvar, som ett berörande tema i filmen. Kevin är jätterädd för en av sina grannar, en skräckinjagande gubbe som förmodligen är seriemördare, det är i alla fall vad alla ungar i kvarteret säger. Rollfiguren är döpt till det Dickens-doftande namnet Marley och Kevin får under resans gång lära sig att Marley är en av alla helt vanliga människor som av olika anledningar firar en ensam jul.

Inspelningen krockade med golfrundorna

Filmen spelades in under vårvintern 1990 strax utanför Chicago. Det pampiga huset där Kevin bor finns i Winnetka, Illinois och användes främst för exteriörerna, medan insidan byggdes i en närliggande före detta skola där Hughes hade filmat förr. Allt gick inte smidigt under inspelningen. Joe Pesci, som spelade en av inbrottstjuvarna, gillade inte att stiga upp så tidigt på morgnarna som krävdes eftersom det krockade med hans golfschema. Stunten var farliga och Culkin ska fortfarande ha ett ärr efter en urspårad repetition med Pesci.

Men ”Ensam hemma” har satt sina spår även på andra sätt. Det blev fyra uppföljare (Donald Trump har ett minnesvärt gästinhopp i tvåan), det säljs t-shirts med citatet ”Merry Christmas, ya filthy animal” (från gangsterfilmen som Kevin tittar på) och diskuteras om det verkligen kan vara en återuppstånden Elvis Presley som syns bland folk i flygplatsscenerna. För att göra reklam inför 30-årsjubiléet anlitade Disney+ matkreatören Michelle Wibowo att göra ett pepparkakshus av Kevins hem, fullproppat med roliga detaljer ur filmen, som 14 pizzakartonger inne i huset och 63 träd utanför.

Foto: Taylor Hering Inför 30-årsjubiléet anlitade Disney+ Michelle Wibowo för att bygga Kevins hem som ett pepparkakshus.

Foto: Taylor Hering Det finns bland annat 14 pizzakartonger inne i pepparkakshuset...

Foto: Taylor Hering ...och 63 träd utanför. (Observera pappersdockan ”Michael Jordan” i fönstret).

Mindre uppskattade är nog streamingjättens planer på en nyinspelning nästa år. Men vi kan lita på att originalet samlar generationer framför tv:n i jultid länge än.

”Ensam hemma” finns att hyra på SF Anytime, Viaplay, Google, Itunes, Youtube och Blockbuster. Den finns även på Disney+.

Fler klassiker som sätter de rätta julkänslorna

Charles Dickens ”En julsaga”, publicerad 1843, är en av de mest klassiska julberättelserna och har filmats många gånger. De bästa tolkningarna är brittiska ”Andarnas natt” (1951), tv-filmen ”En spökhistoria” (1984) med George C Scott som Scrooge och ”Mupparnas julsaga” (1992) med Michael Caine.

Den sistnämnda filmen finns att hyra på Youtube, Google och Blockbuster. Den finns även på Disney+.

Ingmar Bergmans ”Fanny och Alexander” (1982) bjuder på ett överdådigt, borgerligt julfirande som sätter det mesta på skam – och doppar hela kalaset i svärta. När man ser filmen kan man praktiskt taget känna dofterna av julmaten, stearinljusen och svetten under lager av pråliga sekelskifteskostymer.

Finns att hyra på SF Anytime, Viaplay, Google, Itunes och Blockbuster.

Foto: ARNE CARLSSON ”Fanny och Alexander” har också blivit en riktig julklassiker.

”Ett päron till farsa firar jul” (1989) ger en väldigt rolig och sann bild av hetsen, stressen och pressen inför att fira Den Perfekta Julen, med Chevy Chase som familjefader farligt nära ett sammanbrott.

Finns att hyra på SF Anytime, Viaplay, Google, Itunes, Youtube och Blockbuster. Den finns även på Netflix och C More.

Ibland kan man behöva gråta ut lite på julen. Då ser man Frank Capras ”Livet är underbart” (1946). James Stewart spelar småstadsbon som får veta hur livet hade blivit för familj och vänner om han inte fanns. En ängel visar rätta vägen.

Finns att hyra på SF Anytime, Viaplay, Google, Itunes, Youtube och Blockbuster.

Av: Stefan Hedmark

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 20 december 2020 kl. 14.46