Kevin Bacon fastnar i en labyrint till hus

’You should have left’ blir för tam trots sina visuella tricks

Av: Stefan Hedmark

Publicerad: 31 oktober 2020 kl. 11.07

You should have left

Regi David Koepp, med Kevin Bacon, Amanda Seyfried, Avery Essex.

FILMRECENSION. En av alla filmer som skulle ha haft biopremiär, men i stället hamnade på streamingtjänsterna på grund av pandemin.

Fast i det här fallet hade nog inte den mäktiga vita duken gjort någon större skillnad.

RYSARE. David Koepp är en av Hollywoods mest spektakulära manusförfattare, med populära filmer i serier som "Mission: Impossible", "Jurassic Park" och "Indiana Jones" bakom sig. Som regissör har det varit betydligt modestare verk. En spökfilm med Kevin Bacon i huvudrollen som kom 1999 var sevärd, trots att dess "svenska" titel "The secret sense" var ett genomskinligt försök att locka fans av M Night Shyamalans sensationella succé "Sjätte sinnet".

"You should have left" är baserad på en novell av Daniel Kehlmann och handlar om en man i 60-årsåldern, Theo Conroy (Bacon), som har dragit sig tillbaka från sin lukrativa karriär inom bankvärlden och startat ett nytt liv tillsammans med sin betydligt yngre hustru, skådespelaren Susanna (Amanda Seyfried). Tillsammans har de en liten dotter, Ella (Avery Essex).

Det snackas på bygden

De reser på semester till Wales där de har hyrt ett stort, modernt hus. Men det snackas om det på bygden och det dröjer inte länge förrän familjen upptäcker att huset är som en labyrint. Eller är det bara i drömmarna allt sker?

Foto: Universal Amanda Seyfried och Kevin Bacon i ”You should have left”.

Filmen börjar med en intensiv skräckscen i ett sovrum, men det dröjer länge innan vi börjar få ett grepp om vad storyn går ut på. Koepp är i sitt berättande medvetet vag och hemlighetsfull, men lämnar ledtrådar som knyter an till den tragedi som drabbade Theos första hustru och hur han brottas med de känslorna. Att det ligger ett mått av svartsjuka i relationen mellan honom och Susanna bidrar till osäkerheten.

Foto: Universal Avery Essex och Kevin Bacon i ”You should have left”.

Blir lite för uppenbar

På en nivå är historien psykologiskt intressant, en klassiskt symboltyngd studie av Bacons plågade rollfigur. Men den blir till sist lite för uppenbar och rysningarna är för tama.

Trots det roas vi för stunden och filmen bjuder på visuella tricks inne i ett hemsökt hus som ständigt uppfinner nya rum och korridorer att gå vilse i.

”You should have left” finns att hyra på flera streamingtjänster.

