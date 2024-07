Stallone nära att förstöra filmklassikern

Så gick det till bakom kulisserna på Snuten i Hollywood

Publicerad 09.09

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

expand-left helskärm Eddie Murphy i ”Snuten i Hollywood”.

Sylvester Stallone stod redo att spela Axel Foley i ”Snuten i Hollywood”.

Alla ville se en actionkomedi. Men hans humorlösa, blodiga bearbetning av filmen höll på att sluta i katastrof.

Då lurades han bort – med löften om hormoninjektioner i Schweiz.

Det var omöjligt att inte bli knockad av en 23-årig Eddie Murphy så fort han dök upp i ”Snuten i Hollywood” 1984. Rapp, kul och fullständigt respektlös, i kombination med ett av decenniets bästa popsoundtrack. Sällan har en actionkomedi varit så fartfull, så rolig.

The heat is on, som Glenn Frey sjöng i filmens öppningsscen.

I år firar ”Snuten i Hollywood” 40 år och den här helgen är det premiär för fjärde filmen i serien, nu på Netflix.

Berättelsen om en av filmhistoriens största framgångar börjar 1975 med att Michael Eisner, som då arbetade för tv-kanalen ABC, stoppades av en polis i Beverly Hills. Eisner hade kört för fort, men han blev fascinerad av polisen som var väldigt effektiv men också oförskämd och nedlåtande.

Eisner insåg att det berodde på att han körde omkring i en gammal rishög till bil, full med dekaler och annat som avslöjade att han kom från New York. Absolut inte acceptabelt för en polis i glittriga Beverly Hills.

Svårt att få till en bra film

Dagen efter skaffade Eisner en Mercedes. När han sedermera kom till filmbolaget Paramount såg han till att det började arbetas med en film som skulle handla om en Hollywood-snut.

Men det visade sig vara svårt att få till.

Producenten och kokainentusiasten Don Simpson tänkte sig att filmen skulle handla om en polis från Los Angeles skitigare områden som förflyttades till Beverly Hills. Det ledde till ett första försök i form av ett manus som hette ”Beverly drive” och handlade om Pittsburgh-snuten Elly Axel. Det skulle bli en rak actionfilm, men Simpson och Paramount fick inte feeling och arkiverade manuset.

expand-left helskärm Sylvester Stallone i ”Cobra”.

Det behövdes något extra för att få det här projektet att stå ut. I mitten av 80-talet tog Don Simpsons karriär fart och tillsammans med Jerry Bruckheimer blev han själva symbolen för Reaganerans superproducent – livet är en fest, det ska vara snabba bilar, mycket kokain och filmerna ska vara stora, påkostade och färggranna.

Efter deras första gemensamma hit, ”Flashdance” (1983), dammade de av den där historien om en snut i Hollywood. Manusförfattaren Daniel Petrie Jr hade nyckeln till vad som skulle lyfta storyn: ett rejält sinne för humor.

Petrie placerade polisen i Detroit i stället och Paramount gillade manuset... men fortfarande verkade varken studio eller producenter riktigt begripa vad som skulle få den här filmen att fungera.

Man tänkte för tungsint.

Scorsese tackade nej

Enligt Bruckheimer gick första erbjudandet till Mickey Rourke och han var knuten till filmen tills det hela drog ut alltför mycket på tiden. Regissörer som Martin Scorsese och David Cronenberg tillfrågades. Båda tackade nej och det hade onekligen blivit mycket annorlunda filmer om de hade sagt ja.

Det var då Sylvester Stallone kom in i handlingen. Han satte bokstavligen papper i maskin (han var ju trots allt den Oscarnominerade manusförfattaren bakom ”Rocky”) och skrev om manuset till ”Beverly Hills cop”, som filmen nu fick heta.

All humor ströks och kvar blev en bister, blodstänkt historia där en av huvudrollerna, Billy Rosewood, mördades efter halva filmen.

expand-left helskärm Judge Reinhold, Eddie Murphy och John Ashton (som alla var med i originalet) återförenade för premiären av nya filmen.

Man kan misstänka att Stallone så här i efterhand har insett vilken dålig idé det var. Han har jämfört nivån på våldet med ”öppningsscenen i ’Rädda menige Ryan’” och han använde sedermera idéerna i manuset till actionrullen ”Cobra” (1986).

När Don Simpson läste Stallones nya manus ville han snabbt backa ut ur den här dealen.

Det är nu vi kommer till fårhormonet och Schweiz. Det här är en historia som Simpson själv har dragit, men det är omöjligt att veta om den är sann. Enligt honom var det svårt att bli av med Stallone och han behövde kollra bort stjärnan, så att Paramount kunde få ordning på ”Beverly Hills cop”.

Bokade in Stallone på läkarbesök

Både Simpson och Stallone var intresserade av olika föryngringsmetoder. Producenten kände till en läkare i Schweiz som experimenterade med injektioner av fårhormon. Han sa till Stallone att han hade lyckats boka in stjärnan till den här sensationella läkaren. Stallone ska ha nappat och flugit iväg.

Så vem skulle då till sist spela Axel Foley, Detroitpolisen som åkte till Beverly Hills? I hemlighet hade Don Simpson pratat med en ung, lovande komiker som redan hade två biosuccéer bakom sig, ”48 timmar” och ”Ombytta roller”. När Eddie Murphy fick erbjudandet, medan Stallone fortfarande var bunden till filmen, jublade han av glädje.

Det krävdes bara en middag mellan Murphy, Simpson och Bruckheimer för att 23-åringen skulle tacka ja till vad som skulle bli hans livs största roll.

pullquote Om jag reser utomlands kallar de mig Axel Foley. Än i dag kallar de mig Axel Foley.

Visserligen var inte Paramount helt övertygade om att Murphy kunde bära filmen på egen hand. Men den nytillsatte regissören Martin Brest, som just hade fått sparken från en annan blivande 80-talsklassiker, ”Wargames”, hade förtroende för komikern. Enligt Brest kom mycket av filmens humor till spontant under inspelningen.

Första visningen av den färdiga filmen gjorde Eddie Murphy mycket nervös.

– Folk skrattar inte på de där branschvisningarna. Jag trodde att filmen var förfärlig. Jag var med John Landis (som regisserade ”Ombytta roller” med Murphy) och han sa: ”Nä, den var toppen.” Jag trodde att alla avskydde den, säger Murphy i en intervju med Variety.

– Sedan såg jag den med en riktig publik och såg de äkta reaktionerna. Men första gången var det läskigt.

Drog in över sju miljarder kronor

Och rollen har verkligen blivit synonym med Murphy.

– Om jag reser utomlands kallar de mig Axel Foley. Än i dag kallar de mig Axel Foley, säger han i en intervju med Today.

”Snuten i Hollywood” drog in över sju miljarder kronor i intäkter (omräknat i dagens penningvärde), Oscarnominerades för manuset och vann en Grammy för soundtracket.

Källor: New York Times, ”Martin Scorsese: A biography” (Vincent Lobrutto), ”High concept” (Charles Fleming), Variety, Today.

Tre bra filmer med Eddie Murphy som du kanske inte har sett

”Varning Washington” (1992) – Murphy spelar en bedragare som fascineras av hur korrumperad amerikanska kongressen är och bestämmer sig för att ställa upp i valet. En film som passar särskilt väl i dessa politiska tider. Manuset är skrivet av en insider, Marty Kaplan , som jobbade för vicepresident Walter Mondale .

”Knubbigt regn” (1999) – Kanske inte en av Murphys dolda skatter, men värd att lyftas. Ett samarbete med Steve Martin, som även skrev manus. Han spelar en b-filmsproducent som desperat försöker få en film gjord. Murphy gör en dubbelroll, som en kaxig actionfilmstjärna och hans aningslöse, töntige tvillingbror.

”Dolemite is my name” (2019) – En perfekt roll för Murphy. Han spelar en filmskapare som hittar på en karaktär, Dolemite, en fräck 70-tals-hallick som blir en sensation på standupscenen och i filmer. Baserad på en sann historia, skriven av männen bakom ”Ed Wood” (1994). Även Wesley Snipes är väldigt rolig i filmen.

Glöm inte att gilla Aftonbladet FILM på Facebook och följa oss på Instagram och X (Twitter) för nyheter, trailers, recensioner och skön filmnostalgi.