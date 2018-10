Filmrecensioner + FÖLJ

Slapp och slarvig film som går från dum till dummare

Foto: Reiner Bajo Claire Foy som Lisbeth Salander.

FILM 24 oktober 2018 19:30

The girl in the spiders web

Regi Fede Alvarez, med Claire Foy, Sverrir Gudnason, Lakeith Stanfield, Sylvia Hoeks, Claes Bang, Stephen Merchant, Synnøve Macody Lund, Vicky Krieps.

THRILLER Som kriminell spänning får ”The girl in the spider's web” stryk av LasseMajas detektivbyrå.

Den här påkostade filmen är ett hopplöst resursslöseri. Den som vet hur Stockholm ser ut kan roa sig med att pricka in när Berlin ska föreställa den svenska huvudstaden. Arlanda spelas av en tysk flygplats. Birger Jarlsgatan tolkas av några tyska radhus.

Värre är att de tappat kärnan i den Millenniumvärld Stieg Larsson skapade, och som David Lagercrantz varsamt förvaltar i två romaner. Filmen bygger på Lagercrantz ”Det som inte dödar oss” där han tar tag i Larssons släppta tråd med Lisbeth Salanders tvillingsyster.

Men filmen har kastat hans intrig och behåller några av namnen i en tunn thriller med slumpartade händelser.

De struntar i Lagercrantz och struntar i Stieg Larsson och skapar eget strunt. Istället för uppväxt på Lundagatan med syster och misshandlad mamma ger filmen Lisbeth en barndom på ett ödsligt landsbygdshotell. Mikael Persbrandt har en scen som den onda fadern i inledningen. Mikael Blomkvist blir en biroll.

Lisbeth Salander presenteras tidigt som hämnare mot en hustrumisshandlade man. Hon blir erbjuden ett ”omöjligt” hackerjobb. Hon fixar förstås uppdraget, vilket leder till att hon blir jagad av Säpo, amerikanska NSA och någon mystisk kriminell maskerad liga. Den svenska polisen misslyckas med det mesta, men en USA-agent spårar i bästa LasseMaja-stil. Claire Foy är OK som Lisbeth Salander version 3.0, och Sverrir Gudnason gör en trovärdig Mikael Blomkvist. Men hans roll är liten, och att alla pratar bruten engelska gör inget bättre.

”The girl in the spiders web” är slappt och slarvigt filmberättande. Här finns också ett av filmhistoriens fånigaste sätt av skurken att försöka ta kål på hjälten. I stort sett alla scener med Sylvia Hoeks, som spelar Camilla Salander, är töntiga.

Det är som en Bondparodi utan humor. Fast till slut fnissar man ändå åt en del trams. Kan det vara så illa att en skurk nynnar på ”Imse vimse spindel”?

Filmmakarna är lata. Digital teknik och övervakningskameror används för att ta genvägar. Ändå är den simpla intrigen rörig, svårbegriplig och motsägelsefull. Filmen går från dum till dummare.

Regissören Fede Alvarez står även som en av manusförfattarna. Han gjorde sevärda skräckfilmen ”Don't breathe”. Det här är skrämmande dåligt.