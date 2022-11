Originell blandning av satir och skräck

”The menu” är lyxmiddagen som kom av sig…

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 50 min sedan

helskärm

The menu

Regi Mark Mylod, med Ralph Fiennes , Anya Taylor-Joy , Nicholas Hoult , Hong Chau, Janet McTeer, Judith Light, John Lequizamo.

”The menu” är en genreöverskridande film av sällan skådat slag.

Och detta är en film som så småningom inte alls är vad den först verkar vara.

Det börjar som en träffsäker om än lätt överdriven satir över de lyxkrogar som serverar menyer som pågår i all evighet, med konstiga ingredienser, lite skitnödigt presenterade, här av mästerkocken Slowik (Ralph Fiennes) som driver krogen på en ö dit alla gäster får skjuts med en båt. Menyn kostar över 1 000 dollar. Ändå blir ingen riktigt mätt.

Bland de blott tolv gästerna finns en ”foodie” (Nicholas Hoult) och hans dejt (Anya Taylor-Joy). Hon blir lite grann publikens guide in i den här fisförnäma världen som det skojas friskt med via knivskarpa repliker, drastisk humor och genom att varje maträtt blir som ett kapitel i filmen, komplett med ett kortfattat recept.

Men regissören Mark Mylod, mest känd för många avsnitt av HBO-serien ”Succession”, luras. Knappt halvvägs in, förvandlas filmen snarare till en makaber skräckfilm. Tänk ”Saw” i lyxkrogsmiljö, ungefär. Mästerkocken Slowik är nämligen även en psykopat, med en högst märklig agenda…

Filmen tilltalar mig i dubbel bemärkelse. Denna typ av lyxkrogar är inget för mig, om jag så blir bjuden på dem. Och som skräckfilm är filmen djupt obehaglig och totalt oförutsägbar.

Filmen visas på bio från 18 november.

helskärm

Glöm inte att gilla Aftonbladet FILM på Facebook och följa oss på Instagram och Twitter för nyheter, trailers, recensioner och skön filmnostalgi.