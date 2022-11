Gåshudsframkallande om artikeln som knäckte Weinstein

”She said” – journalistporr som fångar #metoo-rörelsens kraft

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm ”She said”

She said

Regi Maria Schrader, med Carey Mulligan , Zoe Kazan , Patricia Clarkson, Andre Braugher, Samantha Morton

FILMRECENSION. Journalisterna Jodi Kantors och Megan Twoheys artikel knäckte Harvey Weinstein. Nu har deras arbete blivit film.

DRAMA Journalisterna Jodi Kantors och Megan Twoheys Pulitzer-vinnande "She said" handlar om grävarbetet bakom New York Times-artikeln som i oktober 2017 knäckte Harvey Weinstein. Gav honom 23 år i fängelse (till att börja med), satte metoo-rörelsen i ostoppbar rullning och sprängde tystnadskulturen kring våldtäkter, övergrepp och maktmissbruk som spände över alla branscher och många decennier. Boken är filmisk, intensiv och oerhört välskriven – och regissören Maria Schrader och manusförfattaren Rebecca Lenkiewicz har lyckats över all förväntan med filmatiseringen.

Inte bara ger de "Alla presidentens män"-journalistporrig inblick i Kantors (Zoe Kazan) och Twoheys (Carey Mulligan) sega arbete med att hitta konkreta bevis, få utsatta kvinnor att prata och dessutom gå ut med sina namn (Ashley Judd spelar sig själv!), och i hur deras redaktion tillsammans finslipar materialet. Schrader och Lenkiewicz fångar också den stämning som varit de senaste fem åren av solidaritet och styrkan i en kollektiv röst, sorgen och raseriet över hur många som tystats. Det utan att alls göra en så genomsentimental film som det hade kunnat bli – och ändå grät jag som ett barn och hade gåshud stora delar av "She said".



Visas på bio.

helskärm

Glöm inte att gilla Aftonbladet FILM på Facebook och följa oss på Instagram och Twitter för nyheter, trailers, recensioner och skön filmnostalgi.