Ali Abbasis omstridda ”Holy spider” dubbel vinnare på Stockholms filmfestival

Regissören om iranska statens hån: ”Jag tänkte: nu har jag blivit en kändis i Iran”

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

Ali Abbasis ”Holy spider” blev den stora vinnaren på Stockholm Film Festival.

– Det känns skönt att få pris här, det betyder mycket. Man kan ju säga att min filmutbildning började här. När jag gick arkitektskolan i Stockholm, tillbringade jag ju mer tid på Cinemateket, säger regissören.

Ali Abbasi fick sitt genombrott med ”Gräns” (2018). Pris i Cannes och sex Guldbaggar. Nya filmen ”Holy spider” tävlade i Cannes i våras, där Zar Amir Ebrahimi vann skådespelarpriset.

En stark och mycket obehaglig historia om jakten på en seriemördare som siktat in sig på prostituerade kvinnor i den heliga staden Mashhad i Iran. Den handlar också om den misogyna inställningen till kvinnor i allmänhet i landet och Ali Abbasi kunde inte spela in den i sitt förra hemland, utan i Jordanien.

helskärm Ali Abbasi.

Reaktionerna i Iran har inte varit positiva, minst sagt…

– När Zar fick priset i Cannes, då började det. Samtidigt var det en byggnad i Iran som hade rasat och ett tjugotal hade dödats. För att rikta uppmärksamheten åt annat håll, utsågs jag till den nya Salman Rushdie.

– Jag måste ge iranska staten det, att de har gjort ett bättre jobb mot min film, än någon av filmens distributörer har gjort för den. De har satt upp karikatyrer av mig och Zar på Teherans gator. Hånar oss för att vi bara är kåta på priser. Jag tänkte: nu har jag blivit en kändis i Iran.

Ali Abbasi kom till Sverige från Iran i 20-årsåldern för att plugga till arkitekt. Det gjorde han, men ägnade minst lika mycket tid åt att hänga på Cinemateket och se så mycket film som möjligt. När han inte kom in på Dramatiska institutets regilinje i Stockholm, blev det filmskolan i Köpenhamn i stället.

helskärm Ali Abbasi i Cannes.

Och nu är han här med en film som vunnit två priser. Den är Danmarks Oscarsbidrag, men det finns även svenska pengar i ”Holy spider”. Men känslan är väldigt mycket att det är en iransk film, om än en mer vågad sådan.

– Jag kom nyligen från Los Angeles och ska tillbaka och kampanja mer. Filmens amerikanska distributör tror att det blir en staty. ”Finns det någon film med en scen med en dickpic som har vunnit?”, sa jag. ”Någon ska bli den första”, sa de (skratt).

helskärm Ali Abbasi.

Årets jury har bestått av skådespelaren Alexej Manvelov och regissörerna Nathalie Álvarez Mesén, Erika Wasserman, Stig Björkman, Hogir Hirori och Isabel Andersson.

Hedersordförande, ukrainske regissören Oleg Sentsov, har lagt undan kameran och krigar för sitt land.

Jag tippade i förväg att suveräna ”Holy spider” skulle bli svårslagen.

Och de främsta konkurrenterna ”Emily” och ”Mor och son” belönades med regi- och skådespelarpris.

En jury med god smak.

Här är vinnarna på Stockholm Film Festival:

Bästa film: ”Holy spider”, av Ali Abbasi (Danmark, Sverige).

Bästa regi: Frances O'Connor för ”Emily” (Storbritannien).

Bästa debutfilm: ”Autobiografy” av Makbul Mubarak (Indonesien, Frankrike).

Bästa manus: Gudmundur Arnar Gudmundsson för ”Beautiful beings” (Island).

Bästa kvinnliga skådespelare: Annabelle Lengronne i ”Mor och son” (Frankrike).

Bästa manliga skådespelare: Mehdi Bajestani i ”Holy spider” (Danmark, Sverige).

Bästa foto: Balthazar Lab för ”La Jauría” (Colombia, Frankrike).

Bästa dokumentärfilm: ”All the beauty and the bloodshed”, av Laura Poitras (USA).

Filmkritikerpriset FIPRESCI: ”Word war III” av Houman Seyyedi (Iran).

Zalando Rising Star Award: Sara Shirpey, från tv-serien ”Spelskandalen” och filmerna ”Året jag slutade prestera och började onanera” och ”UFO Sweden”.