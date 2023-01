Rörande historia med Tom Hanks som grinig gubbe

USA-versionen lik ”En man som heter Ove”

helskärm Mariana Trevino och Tom Hanks.

A man called Otto

Regi Marc Forster, med Tom Hanks, Mariana Trevino, Manuel Garcia-Rulfo, Rachel Keller, Truman Hanks, Mack Bayda, Cameron Britton, Juanita Jennings, Mike Birbiglia.

USA-versionen är trogen Fredrik Backmans roman ”En man som heter Ove” och lik den svenska filmen med Rolf Lassgård. En charmigt butter Tom Hanks ger en proffsigt känslostark filmupplevelse.

DRAMAKOMEDI Egentligen är historien om den bittre Ove/Otto en tragedi. Han är en arg man som vill dö när det enda ljuset i hans liv har släckts. Men den som läst boken och/eller sett den svenska filmen av Hannes Holm minns mest humorn och kärleken. För den grinige gubben med hjärtfel får visa hur mycket människor behöver varandra.

När det blivit ny film på engelska är det mesta sig likt, men några detaljer har ändrats. Vi möter vresige Otto Anderson (Tom Hanks) när han köper redskap för att ta livet av sig. Han hamnar i gräl med byggvaruhusets kassör om hur mycket som ska betalas för repstumpen. Otto försöker omsorgsfullt göra ett avslut på sitt liv, men störs av nya grannar på väg att flytta in.

Den självutnämnde ordningsmannen Otto vill se till att alla gör som han tycker man ska göra och följa reglerna han bestämt. Mot sin vilja dras han in i andra människors liv och problem, trots att han vill vara själv och fly undan världen. Tom Hanks gör rollen bra, även om hans välbekanta charm glimtar bakom grymtande grimaser.

Ottos gravida grannfru har växt upp i Mexico och bjuder på latinamerikansk mat och spanska repliker. Marisol, utmärkt spelad av Mariana Trevino, är en oemotståndligt sympatisk medmänniska. Hennes optimism och godhet balanserar svärtan i historien kring Ottos självmordsförsök och skuggan av olyckan som förändrade hans liv. Hon har två söta små döttrar och en lagom fumlig make som Otto kan rynka panna och näsan åt.

I återblickar får man se en ung Otto (Truman Hanks) när han möter och uppvaktar sin Sonya (Rachel Keller). Hon som ger den enda färgen i hans svartvita liv. Sonya är skriven som en änglalik uppenbarelse med de godaste egenskaper. Filmen har rörande minnesscener kring den gryende kärleken.

Som helhet är det skickligt filmberättande kring ett galleri av människotyper med tydliga roller. Goda grannar, unga och äldre. Flitigt filmande figurer från sociala medier. Alla finns där för att Otto ska förstå att ensam inte är stark.

Här finns roliga scener och rörande scener, skurkar som ska stoppas och en frusen katt som behöver ett hem. Vi kan alla känna igen tjurige Otto från människor vi mött i den verkliga världen. En sorts kärv vardag och realism, men mest en hjärtevärmande saga.

Man blir rörd men inte skakad.

”A man called Otto” har biopremiär 13 januari.

Visste du att...

... Truman Hanks, som spelar den unge Otto, är son till Tom Hanks och Rita Wilson. Han är inte skådespelare utan jobbar med filmfoto.

helskärm

