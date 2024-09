Brad Pitt och George Clooney tillsammans – blir bara en bagatell

Uppdaterad 09.53 | Publicerad 09.45

Wolfs

Regi Jon Watts, med George Clooney, Brad Pitt, Amy Ryan, Austin Abrams, Zlatko Buric.

Brad Pitt och George Clooney tillsammans på filmduken.

Men den här bagatellartade actionkomedin fick inte ens biopremiär.

ACTIONKOMEDI. Det var tänkt att filmen skulle visas på bio runt hela världen. För hur skulle en actionkomedi med två av världens största filmstjärnor inte kunna bli en publiksuccé?

Nu blev det en vecka på bio i USA, sedan strömningstjänsten Apple TV+. Kanske lika bra. För det här är en bagatell man kan både ha och mista.

Det börjar med att Amy Ryans högt ansedda New York-åklagare vaknar upp med en ung död man på golvet i sitt hotellrum. Hur undvika skandal? Jo, genom att ringa en så kallad wolf. En som städar upp just efter sådana missöden. Men strax efter George Clooneys entré, dyker även Brad Pitts wolf, beställd av hotellchefen, upp. De båda hatar varandra. Och så följer en jakt mellan dem och diverse kriminella genom New Yorks undre värld. Det livas upp lite grann av Austin Abrams, från tv-serien ”Euphoria”, vars roll är smårolig. Zlatko Buric dyker upp som albansk gangster. Kanske fick han sin biroll efter att ha imponerat stort i Ruben Östlunds ”Triangle of sadness”. Men här… bara halvkul. Intrigen är annars inte mycket att orda om.

Allra mest bara käftar Pitt och Clooney med varandra. Skämtar om att de behöver läsglasögon. Humorn är på den nivån. Och så skjuts det lite ibland.

Det är långt till nivån på 1980-talsklassiker bland buddy-filmerna som ”48 timmar” eller ”Dödligt vapen”-filmerna.

Visas på Apple TV+

