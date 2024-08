Så bra är Trump-filmen ”The apprentice” av Ali Abbasi

Jan-Olov Andersson har fått en första titt ● Filmens åldersmiss

CANNES. Så har Donald Trump anlänt till världens största filmfestival. På filmduken, alltså.

Ali Abbasis ”The apprentice” är en mycket underhållande historia om hur han skapade sitt fastighetsimperium under 1970- och 1980-talen. Fast den är inte fullt så elak som nog många hade väntat sig.

Filmen hade galapremiär i Théâtre Lumière där alla tävlingsfilmer har officiell världspremiär med stjärnor som gör entré på röda mattan. Här i Cannes är förstås regissören Ali Abbasi och så skådespelarna Sebastian Stan (Donald Trump), Maria Bakalova (Ivana Trump) och Martin Donovan (Fred Trump Sr, Donalds pappa). ”Succession”-stjärnan Jeremy Strong – som spelar advokaten Roy Cohn (1927–1986), som hjälpte Donald Trump mycket i början av hans karriär – är inte här. Han är upptagen med att spela Ibsen-pjäsen ”En folkefiende” på Braodway i New York, mot ”Sopranos”-stjärnan Michael Imperioli.

Amerikaner nyfikna på filmen

Jag såg filmen på den allra första pressvisningen. Intresset för filmen är stort, Salle Bazin var i stort sett fullsatt.

”The apprentice” har varit på gång sedan 2018. Ali Abbasi fick sannolikt jobbet efter att ”Holy spider” fick stor uppmärksamhet på Cannesfestivalen för två år sedan, blev Danmarks Oscarsbidrag och ledde till att Abbasi fick regissera de två avslutande avsnitten av HBO-serien ”The last of us” i fjol.

Med Donald Trump som republikanernas presidentkandidat inför höstens val i USA, är naturligtvis framför allt amerikaner nyfikna på filmen.

Chaz Ebert, som driver en av de största filmsajterna i USA, sa häromdagen till mig:

– Hoppas Ali Abbasi skildrar honom som den skurk och skithög han är!

Så… gör han det?

Både och.

Till en början känner man viss sympati för Trump

Det hade nog varit enkelt att göra en enormt elak satir om Trump, med tanke på hur han har betett sig genom åren och vad han har sagt om saker och ting. Fast mycket av det har ju hänt åren efter att den här filmen utspelas.

Ali Abbasis skildring är mer subtil. Till en början känner man faktiskt viss sympati för den unge (25–30-någonting) Donald Trump. Han är blyg, hunsad av sin far och får åka runt och driva in hyror från de som bor i pappans sunkiga förortslägenheter. Mötet med Roy Cohn, en advokat utan några som helst skrupler, förändrar Trump. Han börjar förstå att i affärer är allting tillåtet och att korruptionen är väl utbredd bland de som bestämmer i staden New York.

Åldersmissen

Här haltar dock filmen lite grann på ett sätt:

Roy Cohn var ett 20-tal år äldre än Donald Trump, medan skådespelarna Sebastian Stan och Jeremy Strong är jämngamla, Strong är bara fyra år äldre.

Båda är dock utmärkta och Sebastian Stan är väldigt porträttlik, med den välkända frisyren som han ständigt oroar sig för.

Filmen följer Trump genom mötet med Ivana Trump, äktenskapet med henne och hur han fjärmar sig från Roy Cohn som blir allt sämre och dör i aids. Donald Trump blir allt mer hänsynslös i affärer och börjar bedra sin hustru. Här finns till exempel en scen när han får oralsex av en naken kvinna, samtidigt som han egentligen står och tänker på kommande affärer.

Rädd för att tappa håret

Trumps fåfänga skildras också, rädslan för att bli för tjock och för att tappa håret.

Vad de inblandade säger om filmen får vi veta i dag. Det har sagts att filmbolaget stoppat alla intervjuer, filmen ska tala för sig själv, anser de. Men på dagens presskonferens dyker Ali Abbasi & co i alla fall upp.