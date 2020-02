Här är alla vinnare i Oscarsgalan 2020

avSandra Wejbro

Publicerad: 09 februari 2020 kl. 23.30

Uppdaterad: 10 februari 2020 kl. 06.53

”Parasit” blev lite överraskande kvällens stora vinnare på Oscarsgalan.

Den sydkoreanska filmen vann fyra priser – och blev den första icke-engelskspråkiga film någonsin att vinna kategorin ”bästa film”.

– Något historiskt har hänt, sa de i tacktalet.

”Parasites” skapare Bong Joon-Ho vann först bästa originalmanus, sedan bästa internationella film och regi.

Redan då sade han sig vara mer än nöjd.

– Jag trodde jag skulle få ta det lugnt efter bästa internationella film. Mitt favoritcitat är från Martin Scorsese: Det mest personliga är det mest kreativa. När folk inte visste vem jag var satte alltid Quentin Tarantino mig på sina listor. Och Todd och Sam, fantastiska regissörer. Jag vill ta en motorsåg och dela det här med er alla.

Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN ”Parasit” blev kvällens stora vinnare.

När ”Parasite” sedan vann pris för bästa film, som första icke-engelskspråkiga film någonsin, fick de stående ovationer av stjärnorna i publiken.

I övrigt bjöd inte kvällen på många överraskningar, förutom när Eminem dök upp och spelade låten ”Lose yourself” från ”8 mile”, möjligtvis för att han inte var där 2002 när låten vann en Oscar.

Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN Scarlett Johansson kramar om Laura Dern efter att den sistnämnda vunnit priset för bästa kvinnliga biroll.

Brandtal mot djurindustrin

Bästa manliga skådespelare blev Joaquin Phoenix (”Joker”) som höll ett långt, passionerat tal mot människans egoism och för att vi ska sluta utnyttja andra människor och djur – han kritiserade särskilt mjölkindustrin.

Hans ögon tårades när han hyllade sin bror River Phoenix, som dog i en överdos 1993.

– Han skrev ”Run to the rescue with love – and peace will follow.”

Bästa kvinnliga skådespelare blev Renee Zellweger för ”Judy” och de nordiska färgerna försvarades av isländska Hildur Guðnadóttir som vann pris för bästa musik i ”Joker”.

Hon fick en av kvällens många, varma stående ovationer.

Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN Roman Griffin Davis och Archie Yates, unga skådespelare i ”Jojo Rabbit”. Filmen vann en oscar för bästa manus efter förlaga.

Trump-skämt

Ett klipp ur Greta Thunbergs samtal med David Attenborough visades i ett collage inför bästa dokumentär-priset, som vanns av ”American factory”.

Birollspriserna tog Laura Dern och Brad Pitt hem och bästa animerade film blev ”Toy Story 4”.

– Vi får högst 45 sekunder på oss att hålla tal här, vilket är 45 sekunder mer än John Bolton fick prata i veckan, skämtade Pitt apropå riksrätten mot Donald Trump.

Glömde Luke Perry

Stjärnskottet Billie Eilish sjöng en cover av Beatles ”Yesterday” under årets in memoriam, där svenska Bibi Andersson fanns med.

Det fansen rasade mot efteråt var att Luke Perry, som dog i mars förra året, glömts bort trots att han hade en biroll i ”Once upon a time in Hollywood”.

Bästa film

”Le Mans ’66”

”The Irishman”

”Jojo Rabbit”

”Joker”

”Unga kvinnor”

”Marriage Story”

”1917”

”Once upon a time in Hollywood”

VINNARE: ”Parasit”

Bästa regi

”The Irishman” – Martin Scorsese

”Joker” – Todd Philips

”1917” – Sam Mendes

”Once upon a time in Hollywood” – Quentin Tarantino

VINNARE: ”Parasit” – Bong Joon-ho

Bästa kvinnliga huvudroll

Cynthia Erivo – ”Harriet”

Scarlett Johansson – ”Marriage story”

Saoirse Ronan – ”Unga kvinnor”

Charlize Theron – ”Bombshell”

VINNARE: Renée Zellweger – ”Judy”

Bästa manliga huvudroll

Antonio Banderas – ”Pain and glory”

Leonardo DiCaprio – ”Once upon a time in Hollywood”

Adam Driver – ”Marriage story”

VINNARE: Joaquin Phoenix – ”Joker”

Jonathan Pryce – ”The two popes”

Bästa kvinnliga biroll

Kathy Bates – ”Richard Jewell”

VINNARE: Laura Dern – ”Marriage story”

Scarlett Johansson – ”Jojo Rabbit”

Florence Pugh – ”Unga kvinnor”

Margot Robbie – ”Bombshell”

Bästa manliga biroll

Tom Hanks – ”A beautiful day in the neighborhood”

Anthony Hopkins – ”The two popes”

Al Pacino – ”The Irishman”

Joe Pesci – ”The Irishman”

VINNARE: Brad Pitt – ”Once upon a time in Hollywood”

Bästa manus efter förlaga

”The Irishman”

VINNARE: ”Jojo Rabbit”

”Joker”

”Unga kvinnor”

”The two popes”

Bästa originalmanus

”Knives out”

”Marriage story”

”1917”

”Once upon a time in Hollywood”

VINNARE: ”Parasit”

Bästa kostym

”The Irishman”

”Jojo Rabbit”

”Joker”

VINNARE: ”Unga kvinnor”

”Once upon a time in Hollywood”

Bästa ljudmixning

”Ad Astra”

”Le Mans ’66”

”Joker”

VINNARE: ”1917”

”Once upon a time in Hollywood”

Bästa ljudklippning

VINNARE: ”Le Mans ’66”

”Joker”

”1917”

”Once upon a time in Hollywood”

”Star Wars: The rise of Skywalker”

Bästa originalmusik

VINNARE: Hildur Guðnadóttir för ”Joker”

”Unga kvinnor”

”Marriage story”

”1917”

”Star Wars: The rise of Skywalker”

Bästa originallåt

”I can't let you throw yourself away” – ”Toy Story 4”

VINNARE: ”(I'm gonna) love me again” – ”Rocketman”

”I'm standing with you” – ”Breakthrough”

”Into the unknown” – ”Frost 2”

”Stand up” – ”Harriet”

Bästa långfilmsdokumentär

VINNARE: ”American factory”

”The cave”

”The edge of democracy”

”For Sama”

”Honeyland”

Bästa kortfilmsdokumentär

”In the absence”

VINNARE: ”Learning to skateboard in a war Zone (if you’re a girl)

”Life overtakes me”

”St. Louis Superman”

”Walk, run, cha-cha”

Bästa icke engelskspråkiga film

”Corpus Christi” (Polen)

”Honeyland” (Nordmakedonien)

”Les Misérables” (Frankrike)

”Dolor y gloria” (Spanien)

VINNARE: ”Parasit” (Sydkorea)

Bästa produktionsdesign

”The Irishman”

”Jojo Rabbit”

”1917”

VINNARE: ”Once upon a time in Hollywood”

”Parasit”

Bästa klippning

VINNARE: ”Le Mans ’66”

”The Irishman”

”Jojo Rabbit”

”Joker”

”Parasit”

Bästa foto

”The Irishman”

”Joker”

”The lighthouse”

VINNARE: ”1917”

”Once upon a time in Hollywood”

Bästa specialeffekter

”Avengers: Endgame”

”The Irishman”

”Lejonkungen”

VINNARE: ”1917”

”Star Wars: The rise of Skywalker”

Bästa smink och hår

VINNARE: ”Bombshell”

”Joker”

”Judy”

”Maleficent: Mistress of Evil”

”1917”

Bästa animerade långfilm

”Draktränaren 3”

”I lost my body”

”Klaus”

”Missing link”

VINNARE: ”Toy story 4”

Bästa animerade kortfilm

”Dcera (Daughter)”

VINNARE: ”Hair love”

”Kitbull”

”Memorable”

”Sister”

Bästa kortfilm

”Brotherhood”

”Nefta football club”

VINNARE: ”The neighbors’ window”

”Saria”

”A sister”

