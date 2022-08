Stjärnregissören Wolfgang Petersen är död

Wolfgang Petersen är död.

Den tyske Hollywoodregissören och manusförfattaren Wolfgang Petersen är död, vid 81 års ålder.

Det rapporterar The Hollywood Reporter.

Petersen regisserade under sin långa karriär filmer som ”Das Boot”, ”In the Line of Fire”, ”Air Force One” och ”The Perfect Storm”.

I fredags dog regissören i sitt hem i Brentwood, i armarna på sin fru Maria-Antoinette Borgel. Wolfgang Petersen led av cancer i bukspottskörteln.

helskärm Wolfgang Petersen med Emmy Rossum, Josh Lucas och Kurt Russell under en presskonferens för filmen ”Poseidon” 2006.

Oscarsnominerad

1981 slog den tyske regissören igenom med filmklassikern ”Das Boot”, som fick sex Oscarsnomineringar. Trots att den inte vann några statyetter fick Peterson en lång internationell karriär tack vare succén.

Hans första Hollywoodfilm blev ”Den oändliga historien” (”The Neverending story”) 1984.

Förutom sin fru efterlämnar han sonen Daniel Peterson och flera barnbarn.