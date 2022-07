Skratt, gudaslaktare – och Guns ’N Roses

Full rulle och hög ljudvolym i ”Thor: Love and thunder”

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm Natalie Portman och Chris Hemsworth i ”Thor: Love and thunder”.

Thor: Love and thunder

Regi Taika Waititi , med Chris Hemsworth , Natalie Portman , Christian Bale , Tessa Thompson, Russell Crowe , Taika Waititi, Chris Pratt .

FILMRECENSION. ”Welcome to the jungle”, ylar Axl Rose medan Thor svingar sin yxa.

Men trots alla blixtar och allt dunder är det egentligen doktor Jane Foster som står för det tunga artilleriet i fjärde ”Thor”-filmen.

ÄVENTYRSKOMEDI. Gudar existerar kanske främst för att människan ska ha något till synes allsmäktigt att slita ner från piedestalen.

Vi möter Gorr (Christian Bale) i ett stekhett ökenlandskap där han kämpar sig fram tillsammans med sin dotter. Snart dör flickan i Gorrs armar, men plötsligt kommer han till paradismiljöer där han finner sitt kall – med hjälp av ett mäktigt svärd tänker han göra upp med varenda gud han träffar, som hämnd för att de inte hjälpte honom när han befann sig i nöd.

Eftersom Thor (Chris Hemsworth) är en gud ligger han pyrt till, även om han är lyckligt ovetande om gudaslaktaren när vi först möter honom. Han har slagit sig samman med ”Guardians of the galaxy”-gänget och är på rätt bra humör.

Blir själv en superhjälte

Han och Jane Foster (Natalie Portman) har inte träffats sedan de gjorde slut för åtta år sedan och det har hänt en hel del i doktorns liv. Samtidigt som Jane genomgår en cancerbehandling är hon själv på god väg att bli en superhjälte – en kvinnlig version av Thor, komplett med hammaren Mjölner.

helskärm Christian Bale i ”Thor: Love and thunder”.

Alla som såg ”Thor: Ragnarok” (2017) vet vad de har framför sig: det är färgstarka äventyr och breda skratt som gäller, den här gången tonsatt med rikliga doser av Guns ’N Roses.

Den tredje filmen i serien injicerade nytt friskt liv. Tack vare att Taika Waititi gick med på att skriva och regissera även kapitel fyra kände Chris Hemsworth tillräckligt stor lust att fortsätta som Thor.

Det gäller kanske också för Portman, som tackade ja till filmen efter ett möte med Waititi; även Stellan Skarsgård, som var med i de två första ”Thor”-filmerna, syns som hastigast i en scen.

Lyfter barn i sina filmer

Den nyzeeländske regissören har sagt att han ville göra något annorlunda än ”Ragnarok”, men den bekanta waititianska touchen genomsyrar allt. Och det är inte negativt.

Ett av hans mest sympatiska drag är hur han lyfter barn i sina filmer, den här gången blir det som tydligast mot slutet. Waititi har en förmåga att balansera det söta och det mörka.

Bale utstrålar Voldemort-vibbar, Thor har kärleksgnabb med sin stridsyxa, Zeus (Russell Crowe) bryr sig mest om sina orgier och två hysteriska getter håller ljudnivån på högsta volym. Ja, ni hör själva. Det är full rulle. Welcome to the jungle.

Filmen har biopremiär i morgon, 6 juli.

helskärm ”Doctor Strange in the multiverse of madness”

... ”Doctor Strange in the multiverse of madness”, som nyligen fick premiär på Disney+. En Marvelfilm med en annan (mer skräckfylld) ton, men som också präglas starkt av sin regissör, Sam Raimi.

Visste du att...

... Jeff Goldblum spelade in scener för filmen, i samma roll som han gjorde i ”Thor: Ragnarok”, men de klipptes bort.

helskärm

