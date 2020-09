Monsterjakt, spökhus, Jönssonligan – och Greta Thunberg

Så blir den svenska hösten på bio

Publicerad: 01 september 2020 kl. 12.47

Uppdaterad: 01 september 2020 kl. 14.44

Foto: TriArt ”Greta”.

En biohöst späckad av nya dokumentärer. Flyktingar, kärnvapen, fabriksarbetare i Kina och en Youtube-artist som nådde framgång men kraschade mentalt.

Fast ingen stjärna lyser så klart som Greta Thunberg.

Verkligheten var ständigt närvarande när höstens svenska biopremiärer presenterades under tisdagen på biografen Grand i Stockholm. Dels för att både Svenska filminstitutets Anna Serner och Film & tv-producenternas Eva Hamilton konstaterade att läget är mörkt och att svensk film behöver stöd för att stå sig i den internationella konkurrensen. Dels för att schemat är knökfullt med dokumentärer.

Angelägna ämnen i de filmerna, som alltid. Men det behövs en galjonsfigur som väcker brett intresse bland allmänheten. Förra hösten var det Hasseåtage som fick den uppmärksamheten, nu är det Greta Thunberg. Hon har huvudrollen i storfilmen ”Greta” (premiär i november) som kommer att lanseras internationellt och följer den tonåriga klimatkämpen från hennes ensamma sittningar utanför riksdagen till hur hon blev ett globalt fenomen.

Förinspelad hälsning från Greta

Under presentationen visades en förinspelad hälsning från regissören Nathan Grossman och Thunberg där de beklagade att de inte kunde medverka (Grossman: ”Jag sitter på ett tåg till Venedigfestivalen.” Thunberg: ”Och jag har engelskalektion.”).

Foto: SF David Sundin, Anders Johansson, Henrik Dorsin och Hedda Stiernstedt i ”Se upp för Jönssonligan”.

Barnfilmen står sig stark under hösten, med flera lovande filmer. ”Rymdresan” (baserad på Christer Fuglesangs bok) skulle ha haft premiär i våras. Nu kommer den i september i stället och ser ut som en barnversion av ”Guardians of the galaxy”, med Robert Gustafsson som rymdfarare vars Chewbacca-partner är en pratande gnagare.

Sune är tillbaka, denna gång med kaotiskt midsommarfirande. Märkligt nog går den och ”Se upp för Jönssonligan” upp samma dag, juldagen. Där finns nog en risk för att filmerna tar ut varandra eftersom de jagar samma publik. Men det blir roligt att se vad Tomas Alfredson och Henrik Dorsin har gjort för att förnya Sveriges favoritbusar (”komplicerat, men jäkligt kul”, var Alfredsons sammanfattning av inspelningen).

En flicka som vill jaga monster

Mest nyfiken vad gäller barnfilmerna är jag på ”Nelly Rapp – monsteragent”, som kommer i oktober. Filmen handlar om en flicka som vill jaga monster; Johan Rheborg blir hennes mentor. Den rappa trailern visar att det är en komedi med rysningar. Många blinkningar åt de klassiska Universal-filmerna: räkna med vampyrer, Frankensteins monster och varulvar.

Foto: Foto: Niklas Maupoix Helen Sjöholm och Mikael Persbrandt i ”Tills solen går upp”.

Möjliga publikfavoriter för vuxna biobesökare är Peter Dalles relationskomedi ”Tills solen går upp” med bland andra Mikael Persbrandt och Vanna Rosenberg (också premiär på juldagen) samt Henrik Schyfferts regidebut ”Spring Uje spring” (premiär 18 december), med Uje Brandelius i huvudrollen som sig själv. Filmen skulle ha gått upp på bio i vintras och är mycket sevärd, ett charmpiller med skratt och tårar.

Relationsproblem blir det även i gaydramat ”Are we lost forever” (premiär 25 september), där filmskaparna har försökt skildra en separation rakt av utan att blanda in de kanske lite klyschiga homofoba utmaningarna som ofta syns i gayfilmer.

Foto: Nonstop Dilan Gwyn i ”Andra sidan”.

Ett par flyttar in i ett spökhus

Svensk skräck är inte en genre som traditionellt sett bjuder på mycket att hurra över. Det tänker ”Andra sidan” (premiär i oktober) ändra på. Där spelar Linus Wahlgren och Dilan Gwyn ett par som flyttar in i ett spökhus. Trailern visar att det nog är mer ”Conjuring” än svenska ”Besökarna” (1988) över upplägget.

Och apropå en närvarande verklighet. Coronakrisen gör sig såklart påmind i Josephine Bornebuschs ”Orca”, en film som spelades in helt enligt de förutsättningar som krisen skapat. Ett videomöte på bio där alla har tvättat händerna och håller avstånd, kan man säga.

Foto: SF Robert Gustafsson i ”Rymdresan”.

Hela kalendern – här är höstens svenska biopremiärer

4/9: ”Samtidigt på jorden”. Dokumentär om personer som jobbar med sluthanteringen av våra döda.

4/9: ”Atomen i mänsklighetens tjänst?”. Maj Wechselmanns nya dokumentär.

11/9: ”Rymdresan”. Rymdäventyr för barn efter Christer Fuglesangs bok. Med bl a Robert Gustafsson.

18/9: ”Bitter love”. Dokumentär om ryska semesterkryssningar.

25/9: ”Idomeni”. Dokumentär om flyktingläger i Grekland.

25/9: ”Are we lost forever”. Drama om två killars separation.

9/10: ”Inland”. Drama efter Elin Willows roman ”Inlandet”.

16/10: ”Ghabe”. Drama om flyktingar som upptäcker nya hemlandet Sverige.

23/10: ”Andra sidan”. Skräckfilm med Linus Wahlgren.

23/10: ”Nelly Rapp – monsteragent”. Skräckkomedi för barn, med bl a Johan Rheborg.

13/10: ”Tiny Tim – king for a day”. Dokumentär om en udda scenkonstnär.

30/10: ”Orca”. Josephine Bornebuschs coronafilm.

6/11: ”For somebody else”. Dokumentär om amerikanska surrogatmödrar.

20/11: ”Yung Lean: In my head”. Dokumentär om Youtube-artist som snabbt gjorde succé.

27/11: ”Merry Christmas, Yiwu”. Dokumentär om kinesiska fabriksarbetare.

18/12: ”Apstjärnan”. Animerat, där Pernilla August och Stellan Skarsgård gör röster.

18/12: ”Spring Uje spring”. Henrik Schyfferts regidebut, en dramakomedi om Uje Brandelius.

25/12: ”Sune – uppdrag midsommar”. Tredje filmen i den nuvarande omgången av ”Sune”-filmer.

25/12: ”Se upp för Jönssonligan”. Ny version, nu med Henrik Dorsin som Sickan.

25/12: ”Tills solen går upp”. Relationskomedi i regi av Peter Dalle, med bl a Mikael Persbrandt.

De här filmerna har inte fått premiärdatum än

”Greta”. Dokumentär om Greta Thunberg (kommer i november).

”Only the devil lives without hope”. Ny dokumentär av Fredrik Gertten.

”Den längsta dagen”. Norrländskt drama, med Bianca Kronlöf.

Av: Stefan Hedmark

