Så räddades Thor undan biodöden

Namn: Chris Hemsworth.

Född: Melbourne i Australien.

Ålder: 34.

Familj: Gift med den spanska skådespelerskan Elsa Pataky . Tillsammans har de tvillingsönerna Tristan och Sasha , 3, samt dottern India , 5.

Bor: På en gård i Byron Bay i Australien.

Genombrott: I Kenneth Branaghs filmversion av Marvels serietidningsfigur ”Thor”.

Kända filmer: ”Thor”, ”Avengers”, ”Snowite and the huntsman”, ”Star trek: into darkness”, ”Rush”, ”Doctor strange”.

På gång: Spelar in en kommande ”Avengers”.