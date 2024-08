Gripande historia om en gatuhund

Publicerad 2024-05-10

Arthur the King

Regi Simon Cellan Jones, med Mark Wahlberg, Simu Liu, Nathalie Emmanuel, Ali Suliman, Ukai, Juliet Rylance.

Historien har svensk bakgrund och bygger på en svensk bok.

Mark Wahlberg har sett till att det blivit en typisk Hollywoodfilm av alltihop.

DRAMA. Det är en så overklig historia att den förstås är verklighetsbaserad. Om den vore påhittad, skulle den inte anses trovärdig.

Filmtitelns Arthur the King är en gatuhund i Dominikanska republiken som får en köttbulle att äta av en medlem i ett lag som tävlar i äventyrsracing. Efter det slår den följe med laget som under fem dygn kämpar till fots, till cykel, via bergsklättring och kajakpaddling i eländig djungelterräng. Ledaren blir så förälskad i hunden att han tar den med sig hem till USA.

Jag hade aldrig hört talas om Mikael Lindnords bok ”Arthur – Gatuhunden som lämnade djungeln och hittade hem”. Mitt väderkorn har aldrig varit inställt på att nosa upp böcker med hundtema. Snarare tvärtom. Men uppenbarligen har många andra älskat boken, inklusive Hollywoodstjärnan Mark Wahlberg. Därför har det svenska laget här blivit amerikanskt.

Wahlbergs huvudperson Mike är en ganska platt och endimensionell person. Men själva tävlingsbiten skildras stundtals rätt häftigt, i vackra miljöer, särskilt en sekvens när laget tar en genväg via en zipline.

Kärleken mellan Mike och hunden är också trovärdig och allt mer gripande. Till och med jag (absolut inte en hundperson) fällde några tårar mot slutet.

Filmen visas på bio.

