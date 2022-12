Avatar: Fjärde bästa premiären i Nordamerika

Av: TT-AP

Publicerad: I går 19.14 Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Avatar-filmen intar tillsammans med "The Batman" en fjärdeplats i ligan för största intäkter i år i Nordamerika.

Filmen ”Avatar: The Way of Water” har sedan premiären i torsdags dragit in 134 miljoner dollar i biljettintäkter på nordamerikanska biografer. Globalt har filmen tjänat in 434,5 miljoner dollar sedan premiären i veckan.

Den andra Avatar-filmen intar därmed tillsammans med ”The Batman” en fjärdeplats i ligan för största intäkter under premiärhelgen i år i Nordamerika.

De som dragit in mest premiärpengar under året i Nordamerika är Marvelfilmen ”Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, med 187,4 miljoner dollar, “Black Panther: Wakanda Forever”, som drog in 181 miljoner, och “Thor: Love and Thunder” med 144,2 miljoner.