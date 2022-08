Brad Pitt i extremt våldsam actionfilm

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

THRILLER

Bullet train

Regi David Leitch, med Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Sandra Bullock, Logan Lerman.

Brad Pitt slåss mot ett antal lönnmördare ombord på ett tåg som rusar fram genom Japan.

För att vara en mainstream Hollywood-action, är ”Bullet train” en av de våldsammaste och blodigaste på år och dag.

Samtidigt är den fylld av stundtals helt galna replikskiften, som ibland lämnar en rätt dålig eftersmak.

Filmen har varit omstridd långt innan premiären då den anklagats för så kallad whitewashing. Förlagan är en roman av den populäre japanske författaren Kôtarô Isaka där huvudpersonerna, i filmen spelade av Brad Pitt och Joey King, är japaner. Alltihop utspelas ombord på ett snabbgående tåg mellan Tokyo och Kyoto. Tågen heter Schinkansen på japanska.

Kritikerna menar att allt hade varit godkänt, så att säga, om intrigen hade flyttats till USA. Men nu utspelas filmen fortfarande i Japan, samtidigt som de japanska rollfigurerna rätt mycket hamnat i skymundan.

Så fungerar Hollywood. Trots framgångarna för ”Crazy rich Asians” och ”Shang-Chi and the legend of the ten rings” litar filmbolagen uppenbarligen inte på att asiatiska skådespelare säljer biobiljetter, utanför Asien.

Fast när man väl sitter i biosalongen, glömmer man snabbt allt detta. Dels har filmen faktiskt flera stora japanska roller, dels flyter de internationella skådespelarna fint in i sammanhanget. Historien känns inte särskilt japansk. Om där ens finns en historia…

X antal lönnmördare har alla tagit plats på tåget för att lägga beslag på en väska som innehåller något. När filmen går i mål efter två timmar har massor av folk mördats på mest utstuderat våldsamma sätt, men varför är fortfarande snudd på oklart. Alltihop är mest en ursäkt för att David Leitch ska få iscensätta så många och så blodiga slagsmåls- och actionscener som möjligt.

Det gör han bra, det ska erkännas. Sedan stannar stundtals handlingen upp för galna replikskiften i rakt nedstigande led från Quentin Tarantinos eller Guy Ritchies filmer (fast sällan lika bra). Roligast där är Aaron Taylor-Johnson, som torped med en brittisk överklassdialekt. Fast skämten går inte alltid så bra ihop med de blodiga våldsscenerna.

De som inte gillar sådant, kan nog tycka ”Bullet train” är lite för mycket av allting. Annars är känslan lite som att åka berg-och-dalbana genom Hollywoods splattereffektförråd.

(Se även…)

… ”Everything everywhere all at once”, som också har maffiga actionscener.

(Visste du att…)

… regissören David Leitch var stuntman åt Brad Pitt i hela fem filmer? Men i den här filmen sägs Pitt ha gjort 95 procent av alla stuntscener själv.