Larviga spöken i en på tok för lång åktur

”Haunted mansion” skrämmer nog bara de allra yngsta

Publicerad 08:03

Haunted mansion

Regi Justin Simien, med LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon, Daniel Levy, Jamie Lee Curtis, Jared Leto.

Ännu en åktur på Disneyland har blivit film.

Vad jag minns, det var längesedan, var den tio minuter långa åkturen mer underhållande.

SKRÄCKKOMEDI. Man skulle nästan kunna tro att Disney-cheferna har lyssnat på Eldkvarn. Hur de har hört hur Plura sjunger Jag har gjort det igen & igen & igen, Jag har gjort det igen.

För med jämna mellanrum tar de någon av sina snälla, på gränsen till mesiga, åkattraktioner från nöjesfälten och gör familjefilmer av dem.

”Pirates of the Caribbean” (2003–2017) blev fem filmer som drog in miljarder till bolaget, men fler verkar det inte bli sedan Johnny Depp blev en sådan strulpelle på den senaste inspelningen. Och över huvud taget.

”Jungle cruise” (2021) blev också en stor framgång och en uppföljare, åter med Dwayne Johnson och Emily Blunt, verkar vara på gång.

Den här spökturen har redan filmats 2003 med Eddie Murphy. Sågades men drog in hyfsat med folk i salongerna. Nu kör man en repris på det. Projektet påbörjades redan 2010 med Guillermo del Toro, men hans manus ansågs till sist för otäckt för en bred familjepublik.

Den här filmen kan nog bara skrämma de allra yngsta barnen tack vare några jump scares, några smått otäcka spöken och maffiga ljudeffekter. Annars skulle jag säga att det är för många spöken som dyker upp och ”har sig” alldeles för ofta.

Rosario Dawson spelar läkaren som flyttar in med sin 9-årige son Travis (Chase W. Dillon) i ett gammalt kråkslott i närheten av New Orleans. De vill ha en ny start på livet, sedan maken/pappan har gått bort.

När det genast börjar spöka i huset, dras ett gäng in för att hjälpa dem få slut på eländet. Ett medium, en som leder spökturer för turister, en präst som är exorcist och några till. Tiffany Haddish, LaKeith Stanfield, Owen Wilson och Danny DeVito är alla skådespelare med komisk tajming och det behövs då varje lite otäck scen inleds eller avslutas med något som ska vara småroligt.

Regissören Justin Simier är duktig på att använda trompe l’oeil-effekter i Roy Anderssons anda, han ger på det sättet det gamla kråkslottet ett slags liv, där korridorer plötsligt liksom förlängs. Men själva spökena ser mest larviga ut, de specialeffekterna är rätt dåliga för att vara en film för 1,5 miljarder kronor.

Framför allt är filmen på tok för lång, med transportsträckor man hade klarat sig bra utan.

Filmen visas på bio.

