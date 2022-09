Deppigt tyskt sanndrama om en motvillig spions ångest

Lars Eidinger och Luise Heyer.

På nära håll

Regi Franska Stünkel, med Lars Eidinger, David Striesow, Luise Heyer, Paula Kalenberg.

DRAMA Spelfilm kring den verkliga historien om den sista avrättningen i Östtyskland på 1980-talet. Franz Walter är en forskare som ser fram emot ett lugnt yrkesliv på väg mot att bli professor. Då överraskas han av säkerhetstjänsten Stasis erbjudande/order. Han får göra blixtkarriär.

Först ska han byta jobb och kartlägga en östtysk fotbollsspelare som är proffs i Västtyskland. Franz Walter frestas med en fin lägenhet och går in i bevakandet med entusiasm. Han fullföljer snabbt sina uppdrag, men när han förstår vilka metoder hans arbetsgivare använder blir han allt mer deprimerad. Människor offras med grymma medel.

Franz Walter mår dåligt och börjar dricka för mycket alkohol. Är sur mot sin fru. I inledningen visas hur huvudpersonen står inför en domstol. ”På nära håll” växlar mellan rättegången, och allt som ledde dit.

Mycket tid ägnas åt att visa ansikten, många känslor utan ord. Lars Eidinger (från bl a ”Berlin Babylon”) i huvudrollen drar in tittaren i ett dystert mörker. Det är en spionhistoria med sann bakgrund, men utan spänning. Det är en berättelse om människor som tvingas in i roller, och på olika sätt går under.

Ett deppigt drama som skickligt skildrar en grå vardag med håglösa människor och skräcken att leva i en diktatur.