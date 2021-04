Molly Sandén stoppas från att åka till USA för Oscarsgalan

Tvingas förinspela framträdandet från Island

Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN Molly Sandén.

Molly Sandén stoppas från att uppträda på plats på Oscars förgala – trots nomineringen.

Sångerskan fick inte arbetstillstånd i USA och tvingas därför förinspela numret.

Uppträdandet spelades in i staden Húsavík i helgen.

Igår rapporterade TV4 att Molly Sandén, 28, ska uppträda på förgalan till årets Oscarsgala. Nu avslöjar den isländska tidningen Visir att den svenska artisten ska sjunga i ett förinspelad video från Island, eftersom hon nekats arbetstillstånd i USA.

Tillsammans med sjutton flickor i femteklass på en skola i staden Húsavík, ska hon framföra låten med samma namn. Enligt Visir ska Molly ha landat på Island under lördagen, och videon ska ha spelats in samma dag.

Vad är Oscarsgalan utan röda mattan? På bilder från lokala Facebook-sidor syns den långa röda sträcka sig i genom Húsavíks hamnområde. Dessutom ska fyrverkeriet ha avlossats från scenen under lördagseftermiddagen, skriver Visir.

Foto: Brynjar Gunnarsson / TT NYHETSBYRÅN Hamnen i Húsavík på Island.

Kan visa Oscar

Låten ”Husavik” från filmen ”Eurovision song contest: The story of fire saga” är nominerad i kategorin bästa låt. Den svenska sångerskan gör huvudrollsinnehavaren Rachel McAdams, 42, sångröst i låten.

Förra våren avslöjade Aftonbladet att det var Molly Sandén bakom rösten, hon hade gömt sig bakom pseudonymen My Marianne. Låten ”Husavik” är skriven av Max ”Fatmax Gsus” Grahn, 33, och Rickard Göransson, 37 och Savan Kotecha, 42.

Live på plats i Los Angeles uppträder bland annat H.E.R, Leslie Odom, Celeste, Daniel Pemberton och Diane Warren. Oscarsgalan äger rum den 25 april och sänds på TV4, TV4 Play och C More.

Aftonbladet har sökt Molly Sandén.

Publicerad: 18 april 2021 kl. 16.27

