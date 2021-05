Nya ”Berlin Alexanderplatz” står mycket säkert på egna ben

Publicerad: 12 maj 2021 kl. 11.29

Uppdaterad: 12 maj 2021 kl. 13.37

FILM

+++

DRAMA

Berlin Alexanderplatz

Regi Burhan Qurbani, med Welket Bungué, Jella Haase, Albrecht Schuch, Joachim Król.

Glöm boken. Glöm tv-serien.

Nya ”Berlin Alexanderplatz” står mycket säkert på egna ben.

Huvudpersonernas namn, yrken och inbördes förhållanden och att historien utspelas i centrala Berlin anspelar visserligen tydligt på sina förlagor, två av tysk kulturs storverk, Alfred Döblin-romanen (1929) och Rainer Werner Fassbinder-serien på 15 timmar (1980).

Men annars känns verkligen nyinspelningen av ”Berlin Alexanderplatz” som här och nu. Neonljus, dunkande musik och huvudpersonen Francis (Welket Bungué), som blir Franz på tyska, är en flykting från Guinea-Bissau. Kanske en av många som kom under flyktingkrisen 2015. I ett rasistiskt Europa får de ta de jobb som erbjuds, att langa knark och begå diverse andra brott under ledning av psykopaten Reinhold (Albrecht Schuch).

Filmen zoomar in på Franz via den närmast hypnotiska berättarrösten (Jella Haase), den prostituerade som senare även blir Franzs stora kärlek, och som gång på gång förklarar hur han under berättelsens gång kommer att försöka bli en god man. Det går så där, i en film med mycket undergångsstämning.

Slutet bjuder ändå på lite hopp. Och under de tre timmarna blir man framför allt fascinerad av Reinhold. En framgångsrik kvinnokarl som tycks hata det motsatta könet så fort han fått dem i säng. Och varför dras han så mycket till Franz?

Albrecht Schuch spelar honom så att man blir hundraprocentigt fascinerad av honom så fort han är i bild.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 12 maj 2021 kl. 11.29