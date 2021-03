Netflix-film kan vinna på Razzie Awards

Av: TT

Publicerad: 12 mars 2021 kl. 15.15

Uppdaterad: 12 mars 2021 kl. 15.33

Foto: Lacey Terrell Bra eller dålig? Glenn Close är Razzie-nominerad för sin roll i "Hillbilly elegy" men kanske blir hon även Oscarsnominerad. Pressbild.

FILM

Den kontroversiella polska filmen "365 dagar" kan vinna hela sex Golden Raspberry Awards, utmärkelsen som delas ut till årets sämsta filmer.

Filmen, som finns tillgänglig på Netflix, har anklagats för att glorifiera trafficking, bland annat av sångaren Duffy som själv blivit kidnappad och våldtagen.

Den tvivelaktiga Razzie-äran delas även av Glenn Close som blivit nominerad för sin insats i kritikersågade "Hillbilly elegy". Filmen, som även den ligger på Netflix, har dock gått hem hos många och paradoxalt nog anses Glenn Close ha goda chanser att kamma hem en Oscarsnominering för samma roll.

Adam Sandler ("Hubie Halowween"), Anne Hathaway ("The last thing he wanted" och "Häxorna") och Robert Downey Jr ("Dolittle") är också Razzie-nominerade.

Prisutdelningen äger rum den 21 april.

Foto: NETFLIX ”365 days”.

