Lättsamt och intressant om queer filmhistoria

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Scen ur Mauritz Stillers ”Vingarne” (1916).

FILMRECENSION Eva Belings dokumentär ”Fördom & stolthet” är en välgjord och underhållande titt på svensk filmhistoria – sedd ur ett queerperspektiv.

Fördom & stolthet – en queer filmhistoria

Regi Eva Beling, med Rikard Wolff, Barbro Westerholm, Harriet Andersson, Jonas Gardell, Mian Lodalen, Gösta Ekman, Ella Lemhagen, Lars-Åke Wilhelmsson.

DOKUMENTÄR Eva Belings dokumentär ”Fördom & stolthet – en queer filmhistoria” går igenom drygt 100 år av svensk filmhistoria, sedd ur ett queerperspektiv. Från Mauritz Stillers ”Vingarne” från 1916 (som brukar betraktas som den första homoerotiska spelfilmen någonsin) till Levan Akins ”And then we danced” från 2019. Via bland annat 50-talets ungdom-på-glid-filmer, Ingmar Bergman, den omtalade ”svenska synden” och 90-talets banbrytande biosuccéer ”Änglagård” och ”Fucking Åmål”.

Klipp från både mer och mindre kända filmer varvas med intervjuer med skådespelare, regissörer, experter och andra för ämnet relevanta profiler.

Det är en välgjord och lättsam dokumentär som är sevärd både för den som har ett särskilt engagemang för queervinkeln i sig och för den som är filmintresserad rent generellt. Även om den onekligen tappar lite tryck i takt med att vi närmar oss nutid.

För medan den första halvan, som tar avstamp i stumfilmseran, innehåller både spännande, inte alltid så välkänd fakta och en del kittlande spekulationer, och framför allt intressanta tolkningar och nya perspektiv, rör sig den senare delen – om vad de senaste decenniernas utveckling har betytt för berörda grupper – på lite mer vältrampad mark.



”Fördom & stolthet – en queer filmhistoria” har biopremiär den 25 februari.

Publisert: Publicerad: 24 februari 2022 kl. 13.49