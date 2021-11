Åtta försvinnande korta timmar med The Beatles

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

helskärm The Beatles i Twickenham Studios under inspelningarna av albumet och dokumentären ”Let it be” i januari 1969.

FILMRECENSION Nästan åtta timmar med The Beatles i studion bara rusar iväg. Peter Jacksons mastodontdokumentär ”Get back” ger en unik inblick i ett exceptionellt popbands inre liv.



The Beatles: Get back

Disney+

Del 1-3

Av Peter Jackson , med bl a George Harrison , John Lennon , Paul McCartney , Ringo Starr , Yoko Ono , Glyn Johns, George Martin , Linda Eastman



MUSIKDOKUMENTÄR Ett band i studion och i princip inget mer låter inte som ett drömunderlag för en engagerande dokumentär.

Men efter nästan åtta timmar med Beatles tragglande låtar som ”Get back” och ”Don’t let me down” hade jag faktiskt väldigt gärna sett några timmar till.

Peter Jacksons milt uttyckt efterlängtade serie i tre delar om inspelningarna av albumet och dokumentären ”Let it be” i januari 1969 håller formen enkel. Han vet att det vi får vara med om är musikhistoria, en på samma gång skör och vital månad i världens största popbands liv.

Med allt vi känner till om vad som hade varit och vad som skulle komma ger den inte sällan ordlösa dramatik som äger rum mellan fyra gränslöst begåvade unga män i åldern 25-28 mer än nog näring till berättelsen.

Den stora poängen här är att vi på ett unikt sätt får vara med. Längden på filmen blir en poäng i sig, för den ger känslan av att precis som alla figurer som passerar i studion – från George Martin och teknikern Glyn Johns till den vid John Lennons sida ständigt närvarande Yoko Ono – verkligen få hänga runt och närstudera hur Beatles fungerade tillsammans kreativt och som vänner. det enda Jackson i princip adderar, förutom lyhörd redigering, att små skyltar som förtydligar skeendena och visar vilken dag det är.

Inte minst den digitala restaureringen av de gamla 16 mm-filmerna ger ”Get back” en närmast kuslig nukänsla. Att näst intill samtliga i studion – från tekniker till presspersoner och givetvis hela bandet – ser så självklart coola ut hjälper förstås till. På många sätt är det helt overkligt att det här ägde rum för nästan 53 år sedan. En väldigt stor del av popkulturen ser fortfarande ut ungefär så här.

I övrigt ligger spänningen i subtila saker som Paul McCartneys besvärade blick när George Harrison säger att han vill ha med fler låtar på skivorna. Eller den passiv-aggressiva dragkampen mellan ”Let it be”-regissören Michael Lindsay-Hogg som försöker hålla ihop sitt filmprojekt och bandet, som har fullt upp med att under allt mer press försöka värka fram nya låtar.

”Get back” är en högst relaterbar skildring av gruppdynamik som till och med får Metallica-filmen ”Some kind of monster” att blekna en smula.

De förlösande momenten kommer så fort Beatles spelar tillsammans. Det spelar ingen roll om de sitter i den krampaktiga Twickenham-studion och i lätt frustration byter ut refrängen i ”I’ve got a feeling” till "I’ve got a hard-on” eller senare ”hemma” i betydligt mer harmoniska Apple-studion gifter ihop ”Get back” med Four Tops ”(Reach out) I’ll be there”. Så fort de fyra plockar upp sina instrument händer det något. Bara det är smått förbluffande att bevittna.

Oavsett vad som i det här skedet pyr under ytan älskar de helt uppenbart fortfarande att spela med varandra.

Plus att de, till skillnad från populär historieskrivning, oftast verkar trivas alldeles ypperligt i varandras sällskap. Bortsett från dygnen när en frustrerad George Harrison temporärt lämnar bandet dominerar den klassiska lekfullheten. John dansar med Paul i kontrollrummet, George har med sig hare krishna-polare i studion, Ringo känner vid ett tillfälle behov av att berätta att han har släppt sig.

Allt är i all sin exceptionalitet synnerligen mänskligt.

Visst, att med behållning sitta igenom McCartneys otaliga försök att hitta rätt ord till ”Let it be” eller x antal tagningar av Lennons ”Dig a pony” kräver sannolikt ett ganska rejält musiknördsperspektiv.

Men har du det, och är det minsta intresserad av popkultur och hur den blev som den blev, är ”Get back” en närmast essentiell upplevelse.



”Get back” premiärvisas på Disney+ den här helgen. Avsnitt ett släpps i dag, avsnitt två i morgon och avsnitt tre på lördag.

Publisert: Publicerad: 26 november 2021 kl. 12.56