Daniel Craig, 56, om sexscenerna med Drew Starkey, 30, i "Queer"



Publicerad 10.14

VENEDIG. Heta sexscener mellan män har vi sett tidigare på filmduken.

Men ny i sammanhanget är ”Bond”-skådisen Daniel Craig.

– Låt oss vara de vuxna här i rummet. Det viktigaste har alltid varit att Bond klarat sina uppdrag. Vilken sexuell läggning han har, det vet ingen, säger regissören Luca Guadagnino.

Craig må ha sett till att agent 007 dog i sin femte och sista film i serien, ”No time to die”. Men att han är heterosexuell, har varit synbart uppenbart i alla Bond-filmer, inklusive de med Daniel Craig.

Men nu handlar det om ”Queer”. Nya filmen av den italienske regissören som är öppet gay och som är mest känd för just en homosexuell kärlekshistoria, ”Call me by your name” från 2017.

En film älskad av många, men somliga tyckte också att han fegade ur i kärleks- och sexscenerna mellan Armie Hammer och Timothée Chalamet.

Det gör han inte i scenerna mellan Daniel Craig, 56, och Drew Starkey, 30.

Det är naket och grafiska sexscener.

Hallucinationer i Latinamerika

Förlagan är en roman av kultförfattaren William S Burroughs (1914-1997).

– Jag läste den som 17-åring när jag bodde i Palermo. Jag tyckte bara den var så romantisk. Boken förändrade mitt liv för alltid, säger Luca Guardagnino.

Historien börjar i 1940-talets Mexiko City, där det tänder till mellan Lee (Daniel Craig) och en mycket yngre man (Drew Starkey). Så småningom reser de söderut, till Latinamerika, på jakt efter en ny drog (åtminstone Lee är narkoman). Då spårar filmen ur lite i grann i långrandiga hallucinationer. De har träffat en kvinnlig doktor som har tillgång till drogen. Hon spelas av en helt oigenkännlig Lesley Manville. Hon påminner mer om ett fult klätt huskors i en gammal svensk pilsnerfilm.

”Det finns inget intimt med att göra sexscener”

Daniel Craig säger att han har velat jobba med regissören ända sedan de träffades för ett tjugotal år sedan. Han å sin sida säger samma sak, men har inte vågat fråga – förrän nu.

Och hur var det då att göra de heta sexscenerna?

– Det finns inget intimt med att göra sexscener. Det handlar bara om koreografi. Man får försöka göra det så naturligt som möjligt. Och vi skrattade mycket när vi spelade in de scenerna, säger Daniel Craig.

– Om man redan andra dagen tumlar runt på golvet, lär man ju känna varandra, säger Drew Starkey.

– Att dansa är ett bra sätt att komma nära varandra, det gjorde vi mycket med varandra, säger Daniel Craig.

Drew Starkey, som knappt en människa vet vem han är före den här filmen, tittar på ”James Bond” lätt förvånat och säger:

– Ja, fast jag är inte mycket till dansör. Och Daniel… han är det verkligen inte!