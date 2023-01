Mejla Stefan Hedmark

Här är filmerna som blir årets stora snackisar

Späckat med Hollywoodfilmer och svenska premiärer i år

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Harrison Ford i nya ”Indiana Jones”.

KRÖNIKA. ”Dune 2” är den mest efterlängtade filmen 2023?

Kom igen, filmåret i Hollywood ser betydligt roligare ut än så.

Jag är fullt medveten om att många gick igång på Denis Villeneuves första kapitel av ”Dune” som kom 2021, mer än vad jag och Jan-Olov Andersson gjorde som båda tyckte att den var värd .

Uppföljaren (premiär i november) röstades nyligen fram som läsarnas mest efterlängtade film på sajten Moviezine, men de som röstade är väl kanske inte helt representativa för den breda biopubliken.

Om det är blockbusters man suktar främst efter kommer 2023 säkert att leverera. På den fronten ser jag mest fram emot nya ”Mission: Impossible” där Tom Cruise har kämpat hårt för att locka oss med diverse dödsföraktande stunt i sociala medier. Man kan inte låta bli att undra om det inte är så att han kommer att störta mot sin död på en filminspelning en dag. Och vara jättelycklig.

Jag kan inte heller motstå nya ”Indiana Jones” i sommar, även om min förtjusning där är lite skräckblandad. Jag hoppas verkligen att den är något mer än en geriatrisk suck från en svunnen tid.

Inget upphetsande superhjälteår

Marvel kämpar på under året med en ny ”Guardians of the galaxy” i maj och ”Ant-Man” i februari. I sommar väntar även ”The Marvels”, men 2023 ser inte ut att bli ett särskilt upphetsande superhjälteår. DC har också några premiärer, men där är det svårt att bortse från deras nuvarande kaos där nye DC-chefen James Gunn mest tycks vilja starta om från början.

På skräckfronten är det blandad kompott, med en ny version av ”Exorcisten” i höst (där har man mycket att leva upp till) och en sjätte ”Scream” som positivt nog byter miljö till New York. Alexander Skarsgård har huvudrollen i semesterrysaren ”Infinity pool”.

Vi får väl ge M Night Shyamalan ännu en chans; i februari är han tillbaka med ”Knock at the cabin”. Men framför allt gör ”Midsommar”-regissören Ari Aster comeback med ”Beau is afraid”, en film han själv har beskrivit som en ”mardrömskomedi”.

helskärm Margot Robbie i ”Barbie”.

Gamla mästare som Ridley Scott och Martin Scorsese är tillbaka. Den förstnämnde med ”Napoleon”, där Joaquin Phoenix spelar kejsaren, den sistnämnde med ”Killers of the flower moon”, där Leonardo DiCaprio har huvudrollen. Typiska exempel på storfilmer som ratar biograferna för streamingtjänster, i det här fallet Apple TV Plus.

Wes Anderson samlar i vanlig ordning en stjärnspäckad rollista för den romantiska komedin ”Asteroid City”. Det brukar bli färgstarkt när han gör film och detsamma kan vi säga om två andra premiärer under året: Greta Gerwigs ”Barbie”, med Margot Robbie och Ryan Gosling som dockor, och ”Wonka”, en musikalversion av ”Kalle och chokladfabriken” med Timothée Chalamet i huvudrollen.

helskärm Brendan Fraser i ”The whale”.

Drama om ”atombombens fader”

Berömda människors öden fångas ofta på film, så även under 2023. Michael Mann har anlitat Adam Driver för huvudrollen i verklighetsbaserade ”Ferrari”. ”Maestro” handlar om kompositören Leonard Bernstein; Bradley Cooper regisserar sig själv. ”Oppenheimer” kan bli en av årets snackisar, en biografi om ”atombombens fader”, regisserad av Christopher Nolan.

I början av året kommer ”eftersläntrarna” på svenska biografer, omtalade amerikanska filmer som har god Oscarschans. Steven Spielberg blickar bakåt till sin barndom i den hyllade ”The Fabelmans”. Todd Field, som inte har regisserat en film sedan gripande ”Little children” (2006) gör comeback med ”Tár”, där Cate Blanchett i rollen som fruktad dirigent förutspås ligga bra till för en Oscar.

Fler garanterade nomineringar? ”The whale” har premiär i vinter, en film där Brendan Fraser tokhyllas för sin insats som en sjukligt överviktig man. Vi kommer även att få se ”The banshees of Inisherin”, en Oscarstippad dramakomedi med Colin Farrell och Brendan Gleeson samt ”Women talking”, ett starkt våldtäktsdrama i sektmiljö.

Stefan Hedmark

helskärm ”Holy spider”.

KRÖNIKA. Snart är det Guldbaggegala när fjolårets svenska filmer ska belönas.

Nya filmåret 2023 börjar med ett mästerverk, ”Holy spider”, även om det i ärlighetens namn mer är en dansk och iransk än svensk film.

Här ovanför spekulerar Stefan Hedmark kring kommande Hollywoodfilmer.

Hur ser det svenska filmåret ut, då?

Först ut i år är ”Holy spider”. Danmarks Oscarsbidrag, men med svenska medproducenter. Jag såg om Ali Abbasis film häromdagen, ett halvår efter världspremiären i Cannes, där den vann det kvinnliga skådespelarpriset. Nu höjer jag betyget, till .

Seriemördarthrillern utspelas i Irans heliga stad Mashhad. Få genrefilmer är samtidigt så tankeväckande. Och snacka om att vara högaktuell, med tanke på allt som hänt i Iran de senaste månaderna. Premiär nu på fredag.

Kan bli en publiksuccé

Har också sett Mårten Klingbergs ”Andra akten”. En dramakomedi med Rolf Lassgård och Lena Olin. Har förutsättningar att bli vårens svenska publiksuccé. Premiär 24 februari.

helskärm ”En dag kommer allt det här att bli ditt”.

Mest nyfiken är jag på Andreas Öhmans ”En dag kommer allt det här bli ditt” och Milad Alamis ”Motståndaren”. Det förstnämnda ett familjedrama kring en arvstvist, med Peter Haber, Suzanne Reuter, Karin Franz Körlof, Liv Mjönes med flera. Det andra ett drama om en brottare (Payman Maadi) som tvingas lämna Iran av olika skäl. Premiär 3 februari respektive 31 mars.

Silvana Iman gör en stark skådespelardebut i ”Dogborn” (10 februari). Abbe Hassans flyktingdrama ”Exodus” (3 mars) inviger filmfestivalen i Göteborg om två veckor. John Tornblads ”Sockerexperimentet” (10 febuari) väcker intresse genom sin annorlunda trailer.

helskärm Malin Åkerman i ”Ett sista race”.

Statschefen talar ut

Och så har vi Karin af Klintbergs ”Kungen”. Räcker det att vår statschef ”talar ut”, för att locka biopubliken? När den har biopremiär 24 februari har han ju redan avhandlats i dokumentärer i både SVT och Kanal 5.

Till hösten väntar sedan bland annat Richard Holms katastroffilm ”Avgrunden”, som utspelas kring Kirunagruvan, Edward af Silléns bilaction ”Ett sista race” och Per Flys ”Hammarskjöld”, med Mikael Persbrandt i titelrollen.

Jan-Olov Andersson

helskärm

