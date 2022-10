Kristen Stewart som kåt byråkrat i ny skräckfilm

Lustfyllt lekfull insats i märkliga ”Crimes of the future”

helskärm Viggo Mortensen och Kristen Stewart i ”Crimes of the future”.

Crimes of the future

Regi David Cronenberg , med Viggo Mortensen , Léa Seydoux, Kristen Stewart , Don McKellar.

FILMRECENSION. Möjligtvis kan David Cronenbergs trognaste fanboys sitta med ett leende på läpparna under ”Crimes of the future”.

Men det är en nostalgifest utan någon vidare kirurgisk skärpa.

SKRÄCKTHRILLER. Vi befinner oss i en framtid där inte bara datorerna har utvecklats, utan även mänskligheten. Samtidigt som maskinerna interagerar med våra kroppar, har vi förlorat förmågan att känna smärta och smittosamma sjukdomar är utrotade. Men förändringarna är också individuella och väldigt märkliga.

Tidigt i filmen möter vi en åttaåring som lever på att äta plast. Och vår huvudperson, Saul Tenser (Viggo Mortensen), lider av en åkomma som får honom att utveckla nya kroppsdelar, något som är både smärtsamt och gör det svårt för honom att äta.

Ett av filmens mest rubbade inslag är att Saul får hjälp med matsmältningen av en benig, obekvämt kroppsformad stol (kallad ”breakfaster”) som vänder och vrider på honom medan han tvångsmatas.

Opererar inför publik

Inget liv som är särskilt värt att levas, men Saul har bildat duo med Caprice (Léa Seydoux) som opererar bort de nyproducerade kroppsdelarna på honom inför en betalande publik. Konst med hela ens väsen som insats.

Samtidigt som Saul möter Timlin (Kristen Stewart), en agent som jobbar för ett statligt organregister (och som finner duons show sexig), anlitas han av polisen för att infiltrera en grupp av extremister.

helskärm Kristen Stewart och Léa Seydoux i ”Crimes of the future”.

David Cronenberg är fortfarande en filmskapare med en unik röst, mannen som skapar mardrömmar med våra kroppar som verktyg. Det känns ibland som att man har kroppen full av öppna, svidande sår när man ser hans filmer och visst finns den effekten även i ”Crimes of the future”.

Men det var länge sedan Cronenberg var ett måste. Hans förra film, Hollywoodsatiren ”Maps to the stars” (2014), var en av hans sämsta. De senaste filmerna som fick både publik och kritiker att applådera var gangsterrullar, ”A history of violence” och ”Eastern promises” (också med Viggo Mortensen), som hade premiär för nästan tjugo år sedan.

”Crimes of the future” är en återkomst till den kroppsskräck som gjorde Cronenberg berömd. Att gifta samman genren med erotik lekte han med redan i ”Crash” (1996), en film som doftade snusk och motorolja och fick en slags efterföljare i Guldpalmen-vinnaren ”Titane” förra året.

”Kirurgi är den nya sortens sex”

Här är det Kristen Stewart som får symbolisera kåtheten och hennes insats är lustfyllt lekfull. Med repliker som ”kirurgi är den nya sortens sex” är det hennes uppdrag att bidra med ett sinne för humor.

Det behövs för filmen i stort är en hopplöst oengagerande och känslomässigt iskall historia där Mortensen smyger omkring i en svart dräkt med luva som mest får honom att se ut som kejsar Palpatine i ”Star wars”-filmerna.

Den som är generöst lagd hittar dock ett rått budskap i filmen om hur mänsklighetens behov kan se ut i framtiden.

En notering i marginalen kan vara att Cronenberg redan 1970 gjorde en film som heter ”Crimes of the future”. Det här är dock ingen nyinspelning. De har ingenting med varandra att göra.

Filmen har biopremiär på fredag, 7 oktober.

