Val Kilmer visar sitt liv i ny dokumentärfilm

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Skådespelaren Val Kilmer är aktuell med en ny dokumentärfilm. Arkivbild. Foto: Mark Humphrey/AP/TT

Hollywoodstjärnan Val Kilmer är aktuell i den nya dokumentärfilmen ”Val”, som summerar skådespelarens karriär och liv.

Val Kilmer har tusentals timmar av videoinspelningar och filmer som han har spelat in under sitt liv och sin karriär, enligt Deadline. I den nya dokumentärfilmen ”Val” visas sekvenser som han spelade in som barn men också från tiden när han blivit en internationell filmstjärna.

Val Kilmer blev för några år sedan diagnostiserad med strupcancer och han håller fortfarande på att återhämta sig, vilket också lyfts fram i dokumentären.

– Det är svårt att prata och att bli förstådd. Men jag vill berätta min historia mer än någonsin, säger skådespelaren, med hjälp av sonen Jack Kilmers röst.

Val Kilmer har medverkat i filmer som ”Willow”, ”True Romance”, ”Heat” och ”Helgonet”. Hans mest ikoniska roller är som Iceman i ”Top Gun”, Jim Morrison i ”The Doors”, Doc Holliday i ”Tombstone” och som Batman i filmen ”Batman Forever”.

Filmen visades nyligen på filmfestivalen i Cannes men har officiell premiär den 23 juli.

