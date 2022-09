Underhållande dokumentär om Galenskaparna & After Shave

Det ska va gôtt å leva – en film om Galenskaparna After Shave

Regi Anna Hammarén, Rasmus Olander, Håkan Hammarén, med Knut Agnred, Anders Eriksson, Kerstin Granlund, Claes Eriksson, Per Fritzell, Jan Rippe, Peter Rangmar.

En dokumentär om tre + fyra tämligen oförargliga underhållare, som sällan skapat några större rubriker… kan det vara något?

Ja, det kan det absolut. Särskilt om de har varit så roliga, och kan prata så klokt och underhållande om det, som Galenskaparnas & After Shaves medlemmar gör.

Under fyra decennier har Galenskaparna & After Shave år efter år roat hundratusentals besökare med sina häftiga shower och även lockat storpublik till (några av) sina långfilmer och sina tv-serier, med ”Macken” som väl det största utropstecknet.

Precis som Tage Danielsson (1928-1985) var en idol för Claes Eriksson (som skrivit det mesta av gängets material), har Galenskaparna & After Shave blivit förebilder för många av nutidens yngre komiker och underhållare.

Här får vi hela historien. Hur bröderna Claes och Anders Eriksson började göra filmer hemma i Trollhättan. Hur de började plugga på Chalmers i Göteborg och träffade de fyra sångarna i After Shave. Hur studierna trappades ned och artisteriet trappades upp.

Ja, vi får även veta vad som hände – eller kanske snarare vad som inte hände – när de fick träffa idolen Tage Danielsson.

Men här finns också en hel del oväntat. Rädslan för hur ”Macken” skulle tas emot, om det skulle bli fiasko. Politiska oenigheter inom gruppen, Per Fritzell säger att han inte alls delar Claes Erikssons (vänster)politiska åsikter, och hur det ibland påverkat vad de har uppträtt med. Och den enorma sorgen när Peter Rangmar (1956-1997) gick bort alldeles för tidigt i cancer och hur det kunde ha slutat med att de lade av. Och mycket annat vi inte har sett och hört tidigare. Exklusivt arkivmaterial.

Några saker saknar jag. Här finns inget om deras privatliv. På något sätt måste väl ändå deras familjeliv påverkats av att de har stått på scenen, kväll efter kväll, i så många år.

Och jag hade gärna velat veta lite mer om Claes Eriksson som kompositör. Han skriver ju sanslöst bra melodier, hur mycket pastischer de än ibland är på befintliga låtar i olika genrer.

Men som helhet – en film som på ett bra och ibland lite oväntat frispråkigt, och hela tiden underhållande, sätt, beskriver hur och varför det här artistgänget har blivit så omtyckta.

