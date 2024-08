Woody Allens bästa film på många år

Slumpen avgör

Regi Woody Allen, med Lou de Laâge, Melvil Poupaud, Niels Schneider, Valérie Lemercier, Elsa Zylberstein.

Woody Allens 50:e film. Den här gången på franska.

Men alla som gillar regissörens filmer kommer att känna igen sig.

DRAMA. Två verkliga veteraner bjöds in till filmfestivalen i Venedig i fjol. Kanske var det deras sista filmer. Men där Roman Polanskis (nu 91 år) gubbsjuka komedi var en präktig kalkon, visade Woody Allen (88) att han är still going strong.

Det här är hans bästa film sedan ”Blue Jasmine” (2013) som gav Cate Blanchett en Oscar.

Ja, den är på franska och utspelas i Paris. Regissören är ju lite canceled i sitt hemland efter anklagelser från dottern Dylan och exet Mia Farrow om övergrepp, något som avfärdats i alla rättsliga instanser.

expand-left helskärm Valerie Lemercier, Woody Allen och Lou de Laage.

Vi känner igen det mesta från hans filmer. Välbeställda människor som fyrar av slagfärdiga repliker när de umgås och är indragna i kärlekskaruseller. Här är det Fanny (Lou de Laâge) som blivit troféhustru till Jean (Melvil Poupaud) som blivit rik på sitt jobb som går ut på att ”göra rika människor ännu rikare”. Hon älskar honom, verkligen, men tycker också att han är lite tråkig, ibland. Så när hon möter en gammal klasskamrat, Alain (Niels Schneider), tänder det till och de inleder en romans. Snart börjar det spridas mordplaner…

Då blir filmen, i likhet med ”Små och stora brott” (1989) och ”Matchpoint” (2005), en thriller, om än med både humor och moral.

Filmen visas på bio.

