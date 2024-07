Smakprovet från Dylan-filmen slår allt på bio i sommar

”A complete unknown” kan bli årets julklapp

NEW YORK. En trailer gör ingen sommar – men det första, lätt sensationella livstecknet från en kommande ”biopic” om Bob Dylan med Timothée Chalamet sätter guldkant åtminstone på min rötmånad.

Det kanske länge varit allmänt känt att regissören James Mangold jobbar med en spelfilm om Bob Dylan, men för mig är det en nyhet. Så den första preview från ”A complete unknown” som just förts till torgs slår ner som en liten bomb i den klibbiga högsommarstiltjen på Manhattan.

Delvis beror det på att filmsommaren i övrigt är så risig – om Hollywood inte klarar av att locka massorna med annat än tråkiga ”Fly me to the moon”, Kevin Costners western-gäspning ”Horizon”, blåsta (…) ”Twister” och en skrattretande skräckfilm som bokstavligen heter Långben har Hollywood i sanning problem – men inte bara.

Det lilla smakprovet, huvudsakligen bestående av klipp filmade i ett Greenwich Village återskapat i all sin tidiga 60-talsglans, är verkligen kittlande. I alla fall jag dras in i bilderna och blir helt…ja, tangled up in blue.

Filmen handlar, som jag förstår, om de första omtumlande åren i Dylans karriär – när han lämnar Minnesota för New York, uppfinner sig själv på nytt, gör braksuccé och sedan slår sönder allting för att han inte står ut med förväntningar och rigida föreställningar om hur han måste vara – och mästaren själv porträtteras alltså av Timothée Chalamet, pinglan vi tidigare sett i exempelvis ”Call me by your name” och ”Beautiful boy”.

I rollistan återfinns också Ed Norton som folksångarikonen Pete Seeger, Monica Barbaro som Joan Baez och Elle Fanning – Chalamets motspelare även i Woody Allens underskattade ”A rainy day in New York” – som tidiga flickvännen Suze Rotolo (fast här kallad Sylvie Russo).

Huruvida den är lika bra som trailern indikerar får vi väl se. Biopics kan vara välsignelser – typ Baz Luhrmanns visuella gräddbakelse om Elvis här om året – eller likgiltiga axelryckningar, som de om Queen och Elton John.

Men just den fina skådespelarensemblen talar ändå för att vi har en julklapp att se fram emot (”A complete unknown” går tydligen upp först i december). Det gör också det faktum att just James Mangold står för regin. Han gjorde en likadan film om Johnny Cash för närapå 20 år sedan och den – ”Walk the line” – hör ju till de mest lyhörda och fina i den här specialgenren. Når han samma höjder nu lär vi knacka på himlens dörr.

Tills vidare får vi tacka för trailern som utgör sommarens filmupplevelse.

