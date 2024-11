Gladiators uppföljare är en spegel av första filmen

Sevärda skådespelare i matinéäventyr

Publicerad 20.30

Gladiator II

Regi Ridley Scott, med Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Denzel Washington, Alexander Karim, Matt Lucas, Tim McInnerny, Yuval Gonen, Derek Jacobi, Fred Hechinger, Joseph Quinn, Rory McCann.

En fortsättning som är trogen originalet. ”Gladiator II” speglar sig i första filmen och är byggd likadant. Buller och blod växlas med viskande konspirationer om makten. Några rollfigurer finns kvar, de nya smälter smidigt in i ett matinéäventyr som vill underhålla mer än undervisa.

ÄVENTYR Ridley Scott blåser till batalj igen.

Blod sprutar, kroppsdelar huggs av medan sångkörer sjunger domedagstoner i klassisk operastil. Spektakulär action med imponerande scenbyggen och tusentals statister.

expand-left helskärm Kamp i Colosseum på liv och död.

Vi som inte tänker särskilt ofta på romarriket har ändå förts tillbaka dit via film och tv-serier sedan Russell Crowes Maximus spände musklerna anno 2000. ”Gladiator” var en pånyttfödelse för biogenren med hjältar, svärd och sandaler i sandiga arenor.

Vid sidan om actionscenerna handlar det om politiska intriger. Romarrikets uppgång och fall har lämnat efter sig många berättelser om maktkamp, svek, lojalitet, passion. Den påkostade tv-serien ”Rome” (2005) byggdes kring verklighetens namn ur historieböckerna.

”Gladiator II” går i samma fotspår, men med mest påhitt.

Det inleds år 200 efter Kristus när Numidien i Nordafrika ska försvara sig mot en anfallande flotta från Rom. Filmens hjälte Nanno (Paul Mescal) och hans hustru Arishat (Yuval Gonen) drar på sig sina rustningar för att stoppa romarna. Ett brutalt slag inleder berättelsen, precis som i ettan. En romersk general står som segrare. Här heter han Acacius (Pedro Pascal), och han utses direkt av den nu tillfångatagne Nanno till fiende. Återigen förs krigsfångar bort som slavar och får provspela som gladiatorer.

Mot Rom med shower i Colosseum, där de rika festar medan det fattiga folket tigger längs gatorna. Romarriket styrs av bröderna Caracalla och Geta, som är lika obehagliga och illa omtyckta som Commodus i första filmen. Denzel Washington spelar kraftfullt strids-arrangören Macrinus vars stall av gladiatorer gör honom rik och mäktig. Han håller vadslagning med sårbare senatorn Thraex (Tim McInnerny).

Alexander Karim är bra i en viktig roll som sjukvårdare åt gladiatorerna. Han får lappa ihop Nanno flera gånger och ge goda råd. Överlevande från första filmen är den dräpte kejsarens syster Lucilla (Connie Nielsen) och togaklädde politikern Gracchus (Derek Jacobi). Samma Jacobi som gjorde den oförglömliga titelrollen i ”Jag, Claudius” redan 1976 när de romerska släktfejderna fängslade tv-tittarna.

Vilken ätt har rätten att styra i den här romerska rundan? Ett huvudspår i intrigen är Nannos ursprung. Som 12-åring tvingades han fly och gömdes i Numidien. Var är han född och vilka var hans föräldrar? (I filmen dröjer svaret länge, en del av intrigens spänning. I marknadsföringen avslöjar filmbolaget hans familj och födslonamn i förväg.)

expand-left helskärm Alexander Karim och Paul Mescal.

Inget nytt under den skoningslösa solen vid Medelhavet. Här finns scener som kan föra tankarna till Shakespeare, som också skrev mycket om militärer och makt. Plus en blinkning åt Hamlets föräldrakval. Men allt är lättsamt och det bitvis högtidliga språket är en del av underhållningen. Filmen är en effektfull lek. Gladiatorer testas i livsfarlig kamp mot specialeffektsvarelser, hundliknande apor som inte ser helt övertygande ut. Inne på Colosseum hålls ett sjöslag. Fick de verkligen in ett stim hajar i bassängen när antiken var ung? Känns som hajarna flytt från en Bond-film. Inskriptioner på väggarna i gamla Rom är på engelska, även om det är gjort med en sorts romerska bokstäver. Det kunde vara ett avsnitt i Asterix.

Berättelsen är en cirkel. Ridley Scott har gjort en uppföljare som är sevärd, men inte har mycket nytt att tillföra. Vad vi gör i livet ekar i evigheten är en sentens från första filmen som upprepas. Tvåan är ett eko. Likadan, men svagare.

Bra skådespelare ger tyngd åt en tidlös saga. Världen störtar samman och allt är sig likt.

Filmen har biopremiär 14 november.

