De stjärnorna tar hem en Guldbagge

Karolina Fjellborg och Jan-Olov Andersson tippar filmvinnare

Aftonbladet

Publicerad: 19 januari 2020 kl. 12:22

Uppdaterad: 20 januari 2020 kl. 10:55

Emma Molin kommer att guida tv-tittarna genom årets filmgala där Guldbaggar ska delas ut till den svenska filmeliten. Det ser du live på SVT i morgon kväll.

Nu står Karolina Fjellborg (KF) och Jan-Olov Andersson (JOA) redo med spåkulan.

Här är vinnarna på galan i de tyngsta kategorierna.

”And then we danced”.

Film

"438 dagar", "And then we danced", "Om det oändliga", "Sune – best man", "Transnistra"

KF: ”And then we danced”. Årets mest kritikerrosade och Sveriges Oscarsbidrag (som visserligen inte tog sig in i matchen, men ändå). Borde rimligtvis hålla för en vinst.

JOA: ”And then we danced”. Levan Akins film berör, roar och oroar och berättar en historia som vi aldrig har sett förut.

Regi

Levan Akin ("And then we danced"), Roy Andersson (”Om det oändliga"), Jon Holmberg ("Sune – best man"), Pella Kågerman och Hugo Lilja ("Aniara")

KF: Levan Akins film är visserligen jättehyllad och Roy Andersson är Roy Andersson. En veteran med en unik stil. Men jag tippar Pella Kågerman och Hugo Lilja för originella och stilsäkra ”Aniara”.

JOA: Roy Andersson. Pella Kågerman och Hugo Lilja har gjort ett hästjobb med ”Aniara”. Svensk sci fi som ser mycket dyrare ut än den är. Men veteranen Roy Andersson vann priset i Venedig och det här kan vara hans sista film.

”Ring mamma!”

Kvinnlig huvudroll

Pernilla August ("Britt-Marie var här"), Vigdis Hentze Björck ("Fågelfångarens son"), Emelie Garbers ("Aniara"), Sanna Sundqvist (”Ring mamma!")

KF: I ”Fågelfångarens son” var det väl Livia Millhagen som gjorde störst intryck, och proffset Pernilla August var fast i en helt hopplös film i ”Britt-Marie var här”. Så jag hoppas på att roliga favoriten Sanna Sundqvist vinner.

JOA: Alla fyra är värdiga vinnare. Jag vill ju att ”Fågelfångarens son” ska vinna något. Men Sanna Sundqvist är en ny frisk fläkt, hennes gestaltning är både rolig och mångbottnad.

”Quick”.

Manlig huvudroll

Levan Gelbakhiani ("And then we danced"), Jonas Karlsson ("Quick"), Johannes Kuhnke ("Jag kommer hem igen till jul"), Gustaf Skarsgård och Matias Varela ("438 dagar")

KF: Svårt. Jag hade velat se Johan Rheborg med här för ”En komikers uppväxt”. Kan den lite oortodoxa parnomineringen för ”438 dagars” Gustaf Skarsgård och Matias Varela innebära att de vinner? Kanske, men jag landar nog ändå i Jonas Karlsson.

JOA: Fyra värdiga vinnare. Men ingen dominerar sin film så totalt som Levan Gelbakhiani i ”And then we danced”.

”Sune – best man”.

Kvinnlig biroll

Evin Ahmad ("Ring mamma!"), Alba August ("Quick"), Sissela Benn ("Sune – best man"), Bianca Cruzeiro ("Aniara")

KF: Med tanke på att juryn lite otippat verkar ha blivit totalgolvade av ”Sune – best man” gissar jag på Sissela Benn här.

JOA: Det bör stå mellan Evin Ahmad och Alba August. Ahmad har färgstarkaste rollen, August den största och vinner. Och så kan mamma Pernilla bli glad även om hon själv inte vinner…

”Quick”.

Manlig biroll

Tomas von Brömssen ("Sune – best man"), David Dencik ("Quick"), Ulf Stenberg ("Fraemling"), Bachi Valishvili ("And then we danced")

KF: Jag tänker tveklöst David Dencik. Man kunde inte slita blicken från honom i ”Quick”.

JOA: David Dencik. Skrämmande trovärdig som Thomas Quick/Sture Bergwall.

Manus

"And then we danced", "Om det oändliga", "Ring mamma!", "Quick"

KF: I min bok borde det stå mellan Levan Akin för ”And then we danced” och Erlend Loe för ”Quick”. Fördel Akin, kanske?

JOA: Levan Akin för ”And then we danced”. Den mest originella historien av alla nominerade filmer.

”En del av mitt hjärta”.

Guldbaggens publikpris

"Britt-Marie var här", "En del av mitt hjärta", "Hasse & Tage – en kärlekshistoria", "Jag kommer hem igen till jul", "Sune – best man"

KF: Jag håller tummarna för Jane Magnussons otroligt fina ”Hasse & Tage”, som juryn har behandlat så styvmoderligt. Men känslan är att det snarare blir ”En del av mitt hjärta” eller ”Jag kommer hem igen till jul” som vinner.

JOA: Min favorit är annars sorgligt förbisedda Hasse & Tage-filmen, men just nu känns det väl som att Tomas Ledin-filmen har mest ”momentum”, som det kallas på sportspråk.

