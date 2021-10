Mejla Stefan Hedmark

Hatad av producenten – men ’Goldfinger’ blev bästa Bondlåten

Leslie Bricusse gjorde Bondskurkar och Willy Wonka musikaliska

helskärm Sean Connery i ”Goldfinger” (1964).

KRÖNIKA. ”Det där är den sämsta jävla sången jag har hört i hela mitt jävla liv”.

James Bond-producenten Harry Saltzman var minst sagt missnöjd med ”Goldfinger”. Som tur är hade han inte sista ordet.

I går dog Leslie Bricusse, mannen som gjorde både Bondskurkar och Willy Wonka musikaliska.

Numera hyllas Bricusse, som dog 90 år gammal i sitt hem i Frankrike, vitt och brett som en skicklig kompositör och textförfattare inom teater och film. Men några av hans största framgångar stötte först på motstånd.

Låten ”Talk to the animals” hade sina belackare redan under inspelningen av ”Doktor Dolittle” (1967), men året efter stod ändå Bricusse där med en Oscarsstatyett. Han skrev även musik till ”Willy Wonka och chokladfabriken” (1971), däribland ”The candy man”. Det blev Sammy Davis, Jrs största hit, men artisten sjöng den lite motvilligt; han tyckte att den var alldeles för sockersöt.

Streamingsiffrorna ökade med tusen procent

Soundtrackets bästa låt, ”Pure imagination”, som sjungs av Willy Wonka (Gene Wilder) i filmen, gick helt under radarn och uppmärksammades först många år senare. Sedan dess har den använts flitigt som coverlåt och när Wilder dog 2016 ökade streamingsiffrorna för låten med tusen procent, enligt Billboard.

helskärm Gene Wilder i ”Willy Wonka och chokladfabriken” (1971).

Och så var det ”Goldfinger”. Inte nog med att producenten Saltzman avskydde låten, även Bricusse själv hade sina tvivel till en början. Det var mästerkompositören John Barry som skrev melodislingan, men när han spelade den för Bricusse och hans skrivpartner Anthony Newley började de skratta. Det där är ju ”Moon river”, tänkte de. Barry tyckte inte att det var lika roligt.

Urmodellen för Bondlåtar

Men en text blev det till sist. Och vilken text – ”Goldfinger” blev själva urmodellen för Bondlåtar. Och man får ändå säga att det är kvalitetsskillnad på följande rader:

Golden words he will pour in your ear

But his lies can't disguise what you fear

For a golden girl knows when he's kissed her

It's the kiss of death

... och det här från Madonnas Bondlåt ”Die another day”:

I'm gonna wake up, yes and no

I'm gonna kiss some part of

I'm gonna keep this secret

I'm gonna close my body now

Vila i frid, Leslie Bricusse.

