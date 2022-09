Joel Kinnaman gör thriller med Nicolas Cage

Publicerad: 6 september

helskärm Joel Kinnaman. Arkivbild.

Svenske Hollywoodskådespelaren Joel Kinnaman ska spela en av huvudrollerna i en thrillerfilm med Nicolas Cage, rapporterar nöjestidningen Variety.

I filmen, som har fått titeln ”Sympathy for the devil”, spelar Kinnaman en bilförare som under tvång måste skjutsa en mystisk karaktär spelad av Cage. Produktionen pågår men inget premiärdatum är satt.

Filmen regisseras av israelen Yuval Adler, som tidigare har regisserat Joel Kinnaman och svenska skådespelarkollegan Noomi Rapace i filmen ”The secrets we keep” från 2020.

helskärm Tiffany Haddish och Nicolas Cage.

Den 58-årige Nicolas Cage, släkt med legendariske filmskaparen Francis Ford Coppola, slog igenom på 1990-talet och blev i fjol hyllad för sin rollprestation som en tryffelletande före detta finsmakarkock i ”Pig”.