Korkat våld – men det är aldrig långtråkigt

Nya Expendables är minst dålig i serien

Publicerad 2023-09-27

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

expand-left helskärm Sylvester Stallone i ”Expend4bles”.

Expend4bles

Regi Scott Waugh, med Jason Statham, Sylvester Stallone, Curtis ”50 Cent” Jackson, Megan Fox, Dolph Lundgren, Andy Garcia.

FILMRECENSION. Den tredje filmen i serien var för mesig och barntillåten.

Nu är det betydligt tuffare tag.

Och Dolph Lundgren har fått en rolig peruk.

ACTION. Ingen film som har Thin Lizzys ”The boys are back in town” under eftertexterna kan vara helt kass.

En fantastisk låt. Och grabbarna det handlar om, eller kanske snarare ”gubbarna”, är ju tillbaka, efter nästan tio år. De tre första filmerna (2010, 2012, 2014) om legoknektarna var rätt kass. Den tredje floppade, dessutom, då den var barntillåten och för mesig för fansen.

Så nu är det betydligt tuffare tag när gänget ska stoppa terrorister som lagt beslag på kärnvapen som kan skapa en konflikt mellan USA och Ryssland.

Regissören är en före detta erfaren stuntman och här skjuts, knivhuggs och karatesparkas det nonstop. Säkert några hundra dödas. Man har motorcykeljakter till och med ombord på ett lastfartyg, där mycket av handlingen utspelas. Thailändaren Tony Jaa och indonesiern Iko Uwais (”The raid”-filmerna) ska väl locka den asiatiska publiken. Annars är det Jason Statham som drar det tunga lasset. Han kan ju även leverera tuffa repliker med viss tajming.

Korkat underhållningsvåld, javisst. Men aldrig långtråkigt. Den minst dåliga filmen i serien. Och Dolph Lundgren, i en rätt liten roll, som nykter alkoholist och skarpskytt som börjat få dålig syn, är iförd en rolig peruk.

Filmen visas på bio.

Glöm inte att gilla Aftonbladet FILM på Facebook och följa oss på Instagram och X (Twitter) för nyheter, trailers, recensioner och skön filmnostalgi.