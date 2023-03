Charm på sparlåga i uppföljare till ’Shazam!’

Börjar behagligt, men snart blir gudastriderna ansträngda

Publicerad: Alldeles nyss

helskärm ”Shazam! Fury of the gods”.

Shazam! Fury of the gods

Regi David F Sandberg, med Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Rachel Zegler, Lucy Liu, Djimon Hounsou, Helen Mirren.

FILMRECENSION. Blixtar och dunder, magiska under. Som Herreys en gång sjöng.

Det är en hel del av den varan i uppföljaren till ”Shazam!” (2019).

Men charmen hålls på sparlåga.

ÄVENTYR. Det är mars 2023 och läget för superhjältegenren är ansträngt.

På ytan må det se ut som business as usual. Pengarna rullar in, biobesökarna hungrar fortfarande efter spektakel.

Men bakom fasaden är det inte lika muntert. Det enormt framgångsrika Marvel-projekt som påbörjades med ”Iron man” 2008 fick en storslagen urladdning med ”Avengers: Endgame” för fyra år sedan. Tanken var aldrig att det skulle bli slutet på projektet, men den så kallade ”fas fyra” som inleddes efteråt blev aldrig samma kulturella fenomen som de tidigare filmerna.

Första filmen i ”fas fem”, bioaktuella ”Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, sågades på ett sätt som Marvel inte riktigt är vana vid.

Rörigt på DC

Borta hos DC har man njutit av att förra årets ”The Batman” var en både kommersiell och kvalitativ succé. Men i övrigt är det rörigt. Zack Snyders era tycks vara helt bortsopad, ersatt av forne Marvel-regissören James Gunn som har storslagna planer. Det har inte varit en snygg övergång. Fråga bara Henry Cavill som gjorde comeback som Superman i ”Black Adam”, för att i nästa stund få kicken.

Var passar då ”Shazam! Fury of the gods” in i allt detta? Det är tyvärr en medioker giv i superhjältespelet.

helskärm Helen Mirren och Lucy Liu i ”Shazam! Fury of the gods”.

Första filmen handlade om hur en tonåring, Billy Batson (Asher Angel), stötte på en trollkarl (Djimon Hounsou) som gav honom en speciell förmåga: varje gång Billy sa ”Shazam!” förvandlades han till en vuxen superhjälte (spelad av Zachary Levi).

Mot slutet av filmen delade Billy med sig av denna talang till sina ”fosterhemssyskon”. När vi nu möter gänget igen är de till vardags vanliga tonåringar, men i hemlighet bekämpar de brott tillsammans som vuxna superhjältar. En ”Shazam-familj”, helt enkelt.

Nya motståndare i den här filmen är tre mäktiga kvinnor (Helen Mirren, Lucy Liu, Rachel Zegler) som är döttrar till titanen Atlas. De har förmågan att beröva ”Shazam-familjen” på superkrafterna.

Vill bevara den lekfulla tonen

Det börjar behagligt. Filmskaparna anstränger sig för att bevara den lekfulla tonen från första filmen.

Men det blir snabbt ansträngt. Här finns inte mycket till historia för en film som pågår i över två timmar. Till sist utsätts vi ännu en gång för en slapp slutstrid med blixtrande effekter där vi, liksom flera gånger förut i superhjältefilmer, frågar oss varför gudar ofta blir så tråkiga skurkar.

Mirren lyfter sin lön utan att lägga i en högre växel. Försöken att ge filmen känslomässig tyngd mot slutet faller platt eftersom vi inte riktigt tror på det mörker som målas upp.

Det är intressant att DC har plockat tre skräckfilmsregissörer (David F Sandberg, James Wan och Andy Muschietti) för sina projekt i år. Ingen av filmerna är en rysare. Men jag hoppas att den talangfulle Sandberg hittar något som blixtrar till på riktigt härnäst.

Filmen har biopremiär idag, 15 mars.

helskärm David F Sandberg och Djimon Hounsou på Sverigebesök.

Passa hellre på att se...

... de tidigare, korta skräckfilmerna som Sandberg har gjort på sin Youtubekanal ponysmasher. Det var de filmerna som tog honom till Hollywood.

Visste du att...

... Sandbergs fru Lotta Losten alltid har en mindre roll i hans filmer? Här dyker hon upp som stressad bilförare på en kollapsande bro.

