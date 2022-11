Gripande skildring av unga kannibaler

Snygg, underhållande och välspelad skräckfilm

Bones and all

Regi Luca Guadagnino, med Timothée Chalamet, Taylor Russell, Mark Rylance, Jessica Harper, Michael Stuhlbarg, Chloë Sevigny.

Skräckfilm, road movie, kärlekshistoria.

”Bones and all” är alltihop och lite till. För det handlar om kannibaler!

Innan världspremiären på årets Venedig-festival var allt lite hemligt kring filmen. Det som främst lockade var återföreningen mellan regissören Luca Guadagnino och unga heta stjärnan Timothée Chalamet, han som fick sitt genombrott i regissörens så småningom Oscarsbelönade gayromans ”Call me by your name” (2017).

Sedan sipprade det ut att huvudpersonerna var kannibaler. Och att förlagan var Camille DeAngelis roman för ungdomar.

En bok som lite mer än filmen berättas ur ett kvinnligt och lätt feministiskt perspektiv.

Huvudpersonen Maren (Taylor Russell, från filmen ”Awake”) vill som alla andra bli älskad av omgivningen, men bär samtidigt på en hemsk hemlighet som sätter stopp för det. 16 år gammal blir hon övergiven av mamman (Chloë Sevigny). Hon bestämmer sig för att leta upp sin far (André Holland). När hon ska sova över hos en kompis, tar hennes hemlighetsfulla instinkter över och hon biter av kompisens finger.

Avslöjad igen. Pappan överger henne också och Maren är ensam i världen.

Hon stöter på en äldre mystisk man, Sully (Mark Rylance, i komisk högform), som hjälper henne att förstå vem hon egentligen är. En hundraprocentig kannibal. Han förklarar hur de känner igen varandra på lukten. Och snart möter Maren en ung snygg kille, Lee (Timothée Chalamet), och tillsammans ger de sig ut på en resa genom USA.

Jo, det är en skräckfilm, för när kannibalerna måste äta, blir det rena blodbaden.

Men Guadagnino skildrar dem inte som monster utan snarare som outsiders tvingade att tillfredsställa sina lustar.

Jo, det är en road movie, för de färdas från stat till stat i den amerikanska mellanvästern. Tiden är 1980-talet och helt uppenbart är den italienska regissören omåttligt fascinerad över hur USA var på den tiden.

Jo, det är, lite grann, en kärlekshistoria också. Och en gripande och djupt mänsklig skildring av ett par ungdomar som söker efter vilka de är och varför och hur de ska göra för att, kanske, liksom tillhöra det normala samhället.

Hur konstigt det än låter, så är det en rätt underhållande film om några kannibaler. Snyggt gjord, lite spännande, mycket välspelad. Och ännu en film på Chalamets väg till att vara superstjärna (om han inte redan är det).

Filmen visas på bio.

Visste du att…

… filmens titel ”Bones and all” syftar på att en kannibal äter upp allt på en människa, med ben och allt?

