De stjärnorna tar hem priser på Bafta-galan

Stefan Hedmark och Jan-Olov Andersson tippar vinnare

avJan-Olov Andersson , Stefan Hedmark

Publicerad: 01 februari 2020 kl. 12.08

Tv-legendaren Graham Norton står redo att guida oss genom den brittiska filmgalan, i pampiga Royal Albert Hall, på söndag kväll för första gången. Galan ser du på Aftonbladet.

Och redan nu står Stefan Hedmark (SH) och Jan-Olov Andersson (JOA) redo med spåkulan.

Här är vinnarna på galan i de största filmkategorierna.

Foto: Sony Pictures ”Once upon a time in... Hollywood”.

Film

”1917”, ”The Irishman”, ”Joker”, ”Once upon a time... in Hollywood”, ”Parasit”.

SH: ”1917” är inte bara en lysande film som lär dominera på Oscarsgalan, utan den är även brittisk. Bafta behöver lite flaggviftande inför en osäker post-brexit-framtid...

JOA: Engelsmännen är nationalistiska. Här kommer Sam Mendes ”1917” förstås att vinna. Brittisk regissör, brittiskt tema.

Foto: François Duhamel ”1917”.

Brittisk film

”1917”, ”Bait”, ”Rocketman”, ”For Sama”, ”Sorry we missed you”, ”The two popes”.

SH: Ken Loachs ”Sorry we missed you” är en superrelevant film för vår tid. Men skit samma. Det lär stå mellan ”Rocketman” och ”1917”. Jag tror att den sistnämnda har en god chans, även om det är ovanligt att filmer vinner i båda Bafta-kategorierna.

JOA: Om ”1917” vinner bästa film bör den väl även vinna bästa brittiska film. Lite överskattade ”Bait”, gjord i svartvitt med omoderna kameror, utmanar. Den har hyllats starkt i hemlandet.

Regi

Bong Joon-ho (”Parasite”), Sam Mendes (”1917”), Todd Phillips (”Joker”), Martin Scorsese (”The Irishman”), Quentin Tarantino (”Once Upon a Time…in Hollywood”).

SH: Sam Mendes är på god väg att ro hem en Oscar för ”1917”. En Bafta är ett champagnestopp på vägen.

JOA: Allt talar för att på den brittiska galan vinner brittiska regissören Sam Mendes både bästa film och regi.

Foto: Pathé ”Judy”.

Kvinnlig huvudroll

Renée Zellweger (”Judy”), Jessie Buckley (”Wild Rose”), Scarlett Johansson (”Marriage story”), Saoirse Ronan (”Unga kvinnor”), Charlize Theron (”Bombshell”).

SH: Det skadar sannerligen inte på en brittisk filmgala att ”Judy” utspelas i London. Renée Zellweger lär fortsätta plocka hem priser för sin Judy Garland-tolkning.

JOA: Jessie Buckley. ”Chernobyl”-skådespelerskan har inte vunnit några priser för sin roll som countrysångerska i ”Wild Rose”. På hemmaplan tror jag hon äntligen gör det.

Foto: Netflix ”Marriage story”.

Kvinnlig biroll

Florence Pugh (”Unga kvinnor”), Scarlett Johansson (”Jojo rabbit”), Laura Dern (”Marriage story”), Margot Robbie (”Once upon a time... in Hollywood”), Margot Robbie (”Bombshell”).

SH: Det fanns en gång i tiden när Jennifer Lopez kändes given för ”Hustlers”. Sedan uteblev nomineringarna efter Golden Globe-förlusten. Nu är det Laura Dern som känns given. Och jag tror att hon vinner.

JOA: Laura Dern är favorit för ”Marriage story”, men röstar juryn patriotiskt, kan mycket väl Florence Pugh vinna för ”Unga kvinnor”.

Foto: Warner ”Joker”.

Manlig huvudroll

Adam Driver (”Marriage story”), Joaquin Phoenix (”Joker”), Taron Egerton (”Rocketman”), Leonardo DiCaprio (”Once upon a time... in Hollywood”), Jonathan Pryce (”The two popes”).

SH: Knepig kategori, just för att det är Bafta. Joaquin Phoenix känns förstås som det förväntade valet, men Taron Egerton var strålande som Elton John. Jag tror ändå att Phoenix vinner.

JOA: Joaquin Phoenix är favorit, men röstar engelsmännen på sina egna landsmän kan både Jonathan Pryce och Taron Egerton överraska.

Foto: Sony ”A beautiful day in the neighborhood”.

Manlig biroll

Al Pacino (”The Irishman”), Brad Pitt (”Once upon a time…in Hollywood”), Tom Hanks (”A beautiful day in the neighborhood”), Joe Pesci (”The Irishman”), Anthony Hopkins (”The two popes”).

SH: Väldigt förväntade namn och detsamma kan man säga om vinnaren, Brad Pitt.

JOA: Brad Pitt verkar vinna överallt för Tarantino-filmen. Gör det säkert här också.

Originalmanus

”Booksmart”, ”Knives out”, ”Marriage story”, ”Once upon a time… in Hollywood”, ”Parasit”.

SH: ”Parasit” är utan tvivel det originalmanus som förtjänar att vinna. Quentin Tarantino lär ändå ta hem det, för en film som mest upprepar vad han har gjort förr.

JOA: Här har nog Quentin Tarantino sin största chans att vinna ett personligt pris.

Manus efter förlaga

”The Irishman”, ”Joker”, ”Jojo rabbit”, ”The two popes”, ”Unga kvinnor”.

SH: En av kvällens svåraste kategorier att tippa. Jag tycker att framförallt Steven Zaillian och Greta Gerwig har imponerat med sina manus för ”The Irishman” och ”Unga kvinnor”. Men priset kan gå till Taika Waititi för ”Jojo rabbit”. Att hitta den rätta balansen för den filmen var en utmaning.

JOA: Tippar på en överraskning – Anthony McCarten för ”The two popes”. Det är imponerande att göra en så underhållande historia om två tråkiga påvar.

Foto: Pixar ”Toy story 4”.

Animerad långfilm

”Toy story 4”, ”Frost 2”, ”Fåret Shaun – filmen: Farmageddon”, ”Klaus”.

SH: De flesta experter var rörande överens om att ”Toy story 4” skulle vinna en Golden Globe. Det gjorde den inte. Nu tror de att den vinner en Bafta. Jag tror att ”Fåret Shaun” kan överraska.

JOA: Av fyra bra alternativ tror jag på hemmaseger, fåret Shaun är ett brittiskt påhitt.

Foto: Altitude Film ”Diego Maradona”.

Dokumentär

”American factory”, ”Apollo 11”, ”Diego Maradona”, ”For Sama”, ”The great hack”.

SH: Bästa filmen är tveklöst ”Apollo 11”, som även borde ha fått en Oscarnominering. Men jag tror att den brittisk-syriska filmen ”For Sama” har bäst chans.

JOA: Maradona-filmen är helengelsk, det väger över, även fast många engelsmän verkligen avskyr fotbollslegenden efter det där ”Guds hand”-målet i VM 1986.

Foto: CJ Entertainment ”Parasit”.

Icke-engelskspråkig långfilm

”Parasit”, ”The farewell”, ”Porträtt av en kvinna i brand”, ”For Sama”, ”Smärta och ära”.

SH: ”Parasit”. Förstås.

JOA: Om man inte röstar som övriga världen, det vill säga på ”Parasit”, kanske franska ”Porträtt av en kvinna i brand” har sin chans här.

