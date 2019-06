Hollywood + FÖLJ

Därför vägrar Hollywoods gamla kungar abdikera

Stallone, Schwarzenegger och Eastwood om sina nya filmer









1 av 3 | Foto: AP och PRESSBILD Sylvester Stallone, 72, och som ”Rambo”.

avMagnus Sundholm

FILM 2 juni 2019 22:13

HOLLYWOOD. De var kungar i Hollywood på 1970 och 1980-talet.

Mer än 40 år senare vägrar de abdikera.

Inom kort är Sylvester Stallone, 72, Arnold Schwarzenegger, 71 och Clint Eastwood, 89, aktuella på världens biodukar.

– Det är ingen som har gjort actionfilmer i den här åldern förut. Vi bryter ny mark, säger Stallone i en kommentar till Nöjesbladet.

Hurvida marken är bördig visar sig om tre månader. Då släpps den femte delen i filmserien ”Rambo”.

Den bär undertiteln ”Last blood” och anspelar på originalfilmen, ”First blood”.

Stallone följs i november av Schwarzenegger som då upprepar sin paradroll från Terminator.

Eastwood börjar filma igen

Vid den tiden lär Eastwood redan vara klar med sitt kommande projekt, ”The ballad of Richard Jewell”. Inspelningen som han regisserar påbörjas i slutet av den här månaden.

Filmen kretsar kring vakten Richard Jewell som 1996 över en natt gick från hyllad hjälte till misstänkt för bombdådet ­i Olympic Park under OS ­i ­Atlanta.

Den följer i kölvattnet av fjolårets ”The mule”, där den gamle ”Dirty Harry”-skådisen porträtterade en pensionär som för att klara räkningarna börjar smuggla knark åt en mexikansk drogkartell. Också den filmen regisserade han.

– Jag lever efter mottot att aldrig släppa in gamlingen i livet, har Eastwood i en tidigare intervju med Nöjesbladet motiverat beslutet att vägra sluta jobba.

Varken han, Stallone eller Schwarzenegger har ekonomiska skäl att stiga upp tidigt om morgnarna och släpa sig i väg till jobbet.

De gör det för att de vill det, och kanske för att de inte har något annat att göra.

– Mina leder värker, precis som mina armbågar. Men jag har fortfarande mycket energi, säger Stallone.

I ”Rambo: last blood” har han tillräckligt mycket energi för att ta sig an en mexikansk drogkartell.

Stallone slog tillbaka i Cannes

Elva år har passerat sedan vi senast såg enmansarmén. Således har mycket hänt den plågade Vietnam-veteranen.

När en dotter till en av Rambos kompisar kidnappas ger han sig in i Mexikos undre värld för att rädda henne.

I hans väg står bland andra den våldsamme ledaren för kartellen, Hugo Martinez (Sergio Peris-Mencheta).

Stallone har både hånats och kritiserats för att han aldrig låter ”Rambo” och sin andra succéfigur, Rocky”, sätta punkt.

På filmfestivalen i Cannes i mitten av maj slog han tillbaka.

– Är inte berömda tv-serier bara uppföljare? Man ser samma jäkla serie i tio år. Men man får bara göra en bra film en gång?

– Jag försöker hålla fast vid samma sak och göra det bättre – inte gå utanför ramarna för mycket. Varje gång jag har försökt hamnar jag i ”Stop or my mom will shoot”.

Senaste ”Terminator” floppade

Han tacklade i Cannes också det faktum att framför allt den första och i viss mån också den andra Rambo-filmen sågs som politiska.

– Det var aldrig meningen att det skulle vara något ställningstagande. Men det blev det och det fick ett eget liv. Jag tyckte bara att det var en intressant historia om utanförskap.

Om nya ”Terminator: dark fate” är väldigt lite känt.

Schwarzengger förklarade nyligen att han inte är förvånad över hemlighetsmakeriet.

Senaste delen i serien, ”Terminator Genisys”, som släpptes 2015 floppade. Det var den enda delen i serien från 1984 som i USA inte spelade in över 100 miljoner dollar.

– Jag tror att filmbolaget lärde sig från förra gången att det avslöjade för mycket om handlingen. Därför vill de hålla det hemligt nu, sa han nyligen till Business insider.

Linda Hamilton gör comeback

Intresset för den kommande delen verkar dock stort. Trailern har redan klickats 16 miljoner gånger.

Förutom Schwarzenegger återvänder Linda Hamilton till rollen som Sarah Conner. Hon har inte spelat den sedan 1991, då ”Terminator 2: judgement day” hade premiär.

– Det jag kan säga är att jag spelar en bra T-800 igen och det var roligt att Linda återvände, sa Schwarzenegger.

Förhandsintresset torde höjas av att James Cameron är inbladad i ”Dark fate”. Han skapade filmserien och regisserade de två första filmerna.

Den här gången är han producent för projektet.

Att åldern skulle vara ett hinder för actionäventyret höll inte Schwarzenegger med om när Nöjesbladet nyligen träffade honom.

– Titta på reaktionerna och kommentarerna jag får av mina fans. Inte en enda av dem tycker att jag borde lägga av.

Den inställningen bör bädda för att fler actionprojekt från de gamla ikonerna.

