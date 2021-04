Bafta 2021: Här är alla vinnare och nominerade

Publicerad: 11 april 2021 kl. 22.38

Foto: Rolf Konow ”En runda till” prisad på Bafta.

Årets Bafta tog som vanligt plats i Royal Albert Hall i London.

På grund av pandemin medverkade de pristagare virtuellt.

Här är alla vinnare och nominerade!

Bästa film: ”Nomadland”

Nominerade: ”The father”, ”The Mauritanian”, ”Promising young woman”, ”The trial of the Chicago 7”.

Bästa brittiska film: ”Promising young woman”

Nominerade: ”Calm with horses”, ”The Dig”, ”The Father”, ”His House”, ”Limbo”, ”The Mauritanian”, ”Mogul Mowgli”, ”Promising young woman”, ”Rocks”, ”Saint Maud”.

Bästa regi: Chloé Zhao för ”Nomadland”

Nominerade: Thomas Vinterberg för "En runda till", Shannon Murphy för "Babyteeth", Lee Isaac Chung för "Minari", Chloé Zhao för "Nomadland", Jasmila Zbanic för "Quo vadis, Aida?", Sarah Gavron för "Rocks".

Bästa originalmanus: Emerald Fennell för ”Promising young woman”

Nominerade: Tobias Lindholm och Thomas Vinterberg för "En runda till", Jack Fincher för "Mank", Emerald Fennell för "Promising young woman", Aaron Sorkin för "The trial of the Chicago 7", Theresa Ikoko och Claire Wilson för "Rocks".

Bästa manus från en förlaga: Christopher Hampton och Florian Zeller för ”The father”

Nominerade: ”The dig”, ”The father”, ”The Mauritanian”, ”Nomadland”, ”The white tiger”

Bästa manliga huvudroll: Anthony Hopkins för ”The father”

Nominerade: Riz Ahmed för "Sound of metal", Chadwick Boseman för "Ma Raineys black bottom", Adarsh Gourav för "Den vita tigern", Anthony Hopkins för "The father", Mads Mikkelsen för "En runda till", Tahar Rahim för "The Mauritanian".

Bästa kvinnliga huvudroll: Frances McDormand för ”Nomadland”

Nominerade: Bukky Bakray för "Rocks", Radha Blank för "The forty year old version", Vanessa Kirby för "Pieces of a woman", Frances McDormand för "Nomadland", Wunmi Mosaku för "His house", Alfre Woodard för "Clemency".

Bästa manliga biroll: Daniel Kaluuya för ”Judas and the Black Messiah”

Nominerade: Daniel Kaluuya i ”Judas and the Black Messiah”, Barry Keoghan i ”Calm with horses”, Alan Kim i ”Minari”, Leslie Odom Jr i ”One night in Miami…”, Clarke Peters i ”Da 5 bloods”, Paul Raci i ”Sound of metal”

Bästa kvinnliga biroll: Yuh-Jung Youn för ”Minari”

Nominerade: Niamh Algar i ”Calm with horses”, Kosar Ali i ”Rocks”, Maria Bakalova i ”Borat sSubsequent moviefilm”, Dominique Fishback i ”Judas and the Black Messiah”, Ashley Madekwe i ”County lines”, Yuh-Jung Youn i ”Minari”

Bästa icke engelskspråkiga film: ”En runda till”

Nominerade: ”En runda till”, ”Les miserables”, ”Minari”, ”Quo Vadis, Aida?”, ”Kamrater”.

EE rising star award (framröstad av publiken): Bukky Bakray

Nominerade: Kingsley Ben-Adir, Morfydd Clark, Bukky Bakray, Ṣọpẹ́ Dìrísù, Conrad Khan

Bästa brittiska debut: ”His House” (Remi Weekes)

Nominerade: ”His House” (Remi Weekes), ”Limbo” (Ben Sharrock, Irune Gurtubai), ”Moffie”(Jack Sidey), Rocks (Theresa Ikoko, Claire Wilson), Saint Maud (Rose Glass, Oliver Kassman)

Bästa dokumentär: ”My octopus teacher”

Nominerade: ”Collective”, ”David Attenborough: A life on our planet”, ”The Dissident”, ”My octopus teacher”, ”The social dilemma”

Bästa animerade film: ”Soul”

Nominerade: ”Soul”, Onward”, ”Wolfwalkers”

Bästa originalmusik: ”Soul” av Jon Batiste, Trent Reznor och Atticus Ross

Nominerade: ”Mank”, ”Minari”, ”News of the world”, ”Promising young woman”, ”Soul”.

”Nomadland” med Frances McDormand.

