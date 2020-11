Här är första trailern ur Mikael Persbrandts nya film

Peter Dalles ”Tills solen går upp” har premiär på juldagen

Av: Jan-Olov Andersson

Publicerad: 09 november 2020 kl. 14.57

Mikael Persbrandt är tillbaka i en huvudroll i svensk film.

”Tills solen går upp” är en romantisk komedi på gränsen mellan dröm och verklighet.

Aftonbladet kan först av alla visa trailern.

Under senare år har Mikael Persbrandt mer jobbat utomlands än i Sverige.

I finska dramaserien ”Invisible heroes” som handlar om hur några finska diplomater räddade livet på tusentals chilenare under statskuppen när diktatorn Pinochet tog makten 1973. Där fanns ju en även svensk diplomat, Harald Edelstam, som utförde liknande hjältedåd. Honom spelar Persbrandt.

(Edelstam har tidigare spelats av Michael Nyqvist i filmen ”Svarta nejlikan” 2007).

Vidare fortsätter Persbrandt att vara med i tredje säsongen av brittiska komediserien ”Sex education” på Netflix och så hade han en biroll i Will Ferrells ”Eurovision song contest: The story of Fire Saga”, också på Netflix.

Senaste huvudrollerna i svensk film var Filip & Fredriks ”Tårtgeneralen” och Anna Odells ”X & Y” för två år sedan.

Foto: Niklas Maupoix Helen Sjöholm och Mikael Persbrandt.

Peter Dalles nya film ”Tills solen går upp” dyker upp på biograferna på juldagen.

Där spelar Persbrandt Peder, gift med Helen Sjöholm i filmen. I julklapp ger hon sin litteraturintresserade man en bok från 1500- talet som handlar om drömmar.

Det visar sig att den är magisk och ger honom nyckeln till att bryta gränsen mellan dröm och verklighet.

Foto: Niklas Maupoix Vanna Rosenberg och Peter Dalle i Tills solen går upp.

I samma veva har han stött på sin gamla kärlek Hanna (Vanna Rosenberg), numera gift med en man spelad av Peter Dalle.

Attraktionen mellan Peder och Hanna finns fortfarande kvar och de börjar träffas i drömmarnas värld. När drömmar och verklighet flyter samman, kör det ihop sig…

Publicerad: 09 november 2020 kl. 14.57