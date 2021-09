Kvinnorna dominerar på de prestigefyllda filmfestivalerna

helskärm Audrey Diwan vann Guldlejonet för sin andra film ”L'événement”.

VENEDIG. Guldlejonet vid årets filmfestival gick till franska ”L'événement”, ett starkt drama om kvinnans rätt till abort.

Men allra största vinnaren blev strömningstjänsten Netflix, vars filmer knep hälften av priserna i huvudtävlingen

Årets stora filmfestivaler i Cannes och Venedig har dominerats av en ny generation franska kvinnliga filmskapare.

37-åriga Julia Ducourneau vann Guldpalmen i Cannes för sin blott andra film ”Titane”. 41-årige Audrey Diwan vann nu Guldlejonet här i Italien för sin andra film ”L'événement”.

Det är också ett klipp för svenska distributören Njuta Films som i flera år har specialiserat sig på fransk film och i förväg har köpt in dessa båda nu glödheta filmtitlar för att visas på svenska biografer. ”L'événement” bygger på en självbiografisk roman av Annie Ernaux, utspelas 1963 och handlar om en student som blir gravid i en tid när abort var förbjudet.

En mycket rörd regissör kallade upp skådespelerskan Anamaria Vartolomei på scenen, utan henne ingen film menade Diwan.

När juryns ordförande Bong Joon-ho, regissören till Guldpalms- och Oscarsvinnaren ”Parasit”, läste upp vinnarna, var det bara Jane Campion som nog såg lite besviken ut, det kändes som att hon nog hade väntat sig ett ännu finare pris än det för bästa regi.

helskärm Penelope Cruz vann priset Coppa Volpi för rollen i ”Parallel Mothers”.

”Din förtjänst att det blev så bra”

Mest inställsamma tacktalet får man nog säga att Maggie Gyllenhaal, som vann manuspriset för ”The lost daughter”, höll. Hon berättade att hon att älskade Italien, att det var där hon hade gift sig, att det var där ett av hennes barn hade blivit till och att det var just i Venedig hon hade läst Elena Ferrante-romanen som filmen bygger på.

Penélope Cruz höll ett mer gripande tal. Tackade Pedro Almodóvar för att ”det till 100 procent är din förtjänst att det blev så bra” och tackade speciellt två kvinnor, filmen handlar ju om moderskap – sin egen mamma och sin svärmor (Javier Bardems mamma), som gick bort för två månader sedan.

Uppenbart hade svärmor fått se Almodóvar-filmen i förväg, för de sista ord hon sa till sin svärdotter var:

– Jag älskar dig… (och efter en lång paus)… Coppa Volpi.

Det är det officiella namnet på det kvinnliga skådespelarpriset.

Netflix vann hela fyra priser, förutom Campions och Gyllenhaals filmer kommer även dubbla vinnaren Paolo Sorrentinos ”Guds hand” att visas på Netflix.

Den sistnämnda var min favorit på festivalen och var, på hemmaplan, inte oväntat den populäraste vinnaren.

Här är vinnarna på Venedig-festivalen

Guldlejonet, bästa film: ”L'événement”, av Audrey Diwan (Frankrike).

Silverlejonet, Stora jurypriset: ”Guds hand”, av Paolo Sorrentino (Italien).

Juryns specialpris: ”Il Buco”, av Michelangelo Frammartino (Italien).

Silverlejon, bästa regi: Jane Campion, ”The power of the dog” (Nya Zeeland/Australien).

Bästa skådespelerska: Penélope Cruz, ”Madres paralelas” (Spanien).

Bästa skådespelare: John Arcilla, ”On the job: The missing 8” (Filippinerna).

Bästa manus: Maggie Gyllenhaal, för ”The lost daughter” (USA).

Marcello Mastroianni-priset, bästa unga skådespelare: Filippo Scotti, ”Guds hand” (Italien).

Bästa debutfilm: ”Imaculat” (Rumänien).