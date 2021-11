Halle Berry får spela ut alla känslor

Publicerad: I dag 10.58 Uppdaterad: Mindre än 3 tim sedan

helskärm

Bruised

Regi Halle Berry , med henne själv, Shamier Anderson, Adan Canto, Sheila Atim, Valentina Shevchenko.

FILMRECENSION. En kvinnlig MMA-fighters fall och come back.

Som regidebutant, har Halle Berry gett sig själv rena drömrollen.

DRAMA. Från början skulle Nick Cassavetes ha regisserat Blake Lively i huvudrollen.

När Halle Berry tog över och regidebuterade, gav hon sig själv huvudrollen Jackie Justice, som då blev både svart och äldre. Fast hon ska väl knappast föreställa 55 år, som Berry är på riktigt. Och hon är trovärdig som rätt mycket yngre.

Historien utspelas i New York-förorten Newarks sunkigaste kvarter. Berry spelar en före detta MMA-fighter som gör come back. Filmtiteln bruised = blåslagen och det är Jackie Justice redan innan hon åter tar plats i oktagonen för nya matcher. Hon kämpar med missbruk, fattigdom, en våldsam pojkvän och för att få vårdnaden om sin 6-årige son. Att åter ta till nävarna och tjäna pengar, verkar vara enda chansen till en nystart.

Vi får följa Jackie Justice i privatliv, i förberedelserna inför och under matchen mot Lady Killer, spelad av riktiga MMA-fightern Valentina Shevchenko. Det blir en ”Rocky”-liknande historia, där Halle Berry får spela ut alla känslor på en och samma gång, precis som när hon vann en Oscar för ”Monster's ball” (2001).

Filmen i sig är full av sportfilmsklichéer, men det går inte att förneka att Berry har iscensatt slagsmålen mycket effektivt.

Filmen visas på Netflix.

Publisert: Publicerad: 26 november 2021 kl. 10.58

LÄS VIDARE